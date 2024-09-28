Знайшли новий поширений фактор, який вдвічі підвищує ризик аутизму у дітей

Ожиріння у жінок перед зачаттям і під час вагітності може сприяти виникненню у їхніх дітей різних нервово-психічних та поведінкових порушень. Дослідники з Австралії виявили, що високий індекс маси тіла матері пов'язаний зі збільшенням ризику таких станів, як синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) та розлади аутистичного спектра (РАС) у дітей.

Здоров'я та спосіб життя матері можуть серйозно впливати на розвиток захворювань у дитини. Наприклад, вживання тютюну під час вагітності, навіть у помірних кількостях, може підвищити ймовірність виникнення патологій у дитини, пише Psychiatry Research.

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Також було виявлено, що поєднання ожиріння та діабету у матері підвищує ймовірність розвитку аутизму та деяких психічних розладів у дітей.

Нове дослідження зайвої ваги у вагітних

Група вчених з різних університетів Австралії, зокрема Університет Південної Австралії та Університет Монаша, провела метааналіз 42 епідеміологічних досліджень та виявила, що високий індекс маси тіла у матері може спричинити порушення нервової системи, психіки та поведінки у дитини.

Ожиріння – що це? В людини діагностують ожиріння, якщо індекс маси тіла (ІМТ), показник, який можна обрахувати розділивши вагу людини у кілограмах на квадрат зросту людини в метрах, перевищує 30 кг/м2.

Зайва вага матері підвищує ризик аутизму у дітей

Вони виявили, що ожиріння матері перед зачаттям та під час вагітності підвищує ризик СДУГ на 32% та збільшує шанси РАС у 2,23 раза.

Зростання рівня ожиріння серед жінок дітородного віку по всьому світу та збільшення кількості дітей із неврологічними розладами вимагають підвищеної уваги до цієї проблеми.

Автори дослідження наголошують на необхідності подальших наукових праць для з'ясування біологічних механізмів, які можуть лежати в основі цих зв'язків, та розробки заходів, спрямованих на підтримку здорового способу життя та нормальної ваги у майбутніх батьків.