Нашли новый распространенный фактор, который вдвое повышает риск аутизма у детей

Ожирение у женщин перед зачатием и во время беременности может способствовать возникновению у их детей различных нервно-психических и поведенческих нарушений. Исследователи из Австралии обнаружили, что высокий индекс массы тела матери связан с увеличением риска таких состояний, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройства аутистического спектра (РАС) у детей.

Здоровье и образ жизни матери могут серьезно влиять на развитие заболеваний у ребенка. Например, употребление табака во время беременности, даже в умеренных количествах, может повысить вероятность возникновения патологий у ребенка, пишет Psychiatry Research.

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Также было обнаружено, что сочетание ожирения и диабета у матери повышает вероятность развития аутизма и некоторых психических расстройств у детей.

Новое исследование лишнего веса у беременных

Группа ученых из разных университетов Австралии, в частности Университет Южной Австралии и Университет Монаша, провела метаанализ 42 эпидемиологических исследований и обнаружила, что высокий индекс массы тела у матери может вызвать нарушения нервной системы, психики и поведения у ребенка.

Ожирение – что это? У человека диагностируют ожирение, если индекс массы тела (ИМТ), показатель, который можно рассчитать разделив вес человека в килограммах на квадрат роста человека в метрах, превышает 30 кг/м2.

Лишний вес матери повышает риск аутизма у детей

Они обнаружили, что ожирение матери перед зачатием и во время беременности пповышает риск СДВГ на 32% и увеличивает шансы РАС в 2,23 раза.

Рост уровня ожирения среди женщин детородного возраста по всему миру и увеличение количества детей с неврологическими расстройствами требуют повышенного внимания к этой проблеме.

Авторы исследования подчеркивают необходимость дальнейших научных работ для выяснения биологических механизмов, которые могут лежать в основе этих связей, и разработки мероприятий, направленных на поддержку здорового образа жизни и нормального веса у будущих родителей.