Нашли новый распространенный фактор, который вдвое повышает риск аутизма у детей
Источник:Psychiatry Research
Ожирение у женщин перед зачатием и во время беременности может способствовать возникновению у их детей различных нервно-психических и поведенческих нарушений. Исследователи из Австралии обнаружили, что высокий индекс массы тела матери связан с увеличением риска таких состояний, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройства аутистического спектра (РАС) у детей.
Здоровье и образ жизни матери могут серьезно влиять на развитие заболеваний у ребенка. Например, употребление табака во время беременности, даже в умеренных количествах, может повысить вероятность возникновения патологий у ребенка, пишет Psychiatry Research.
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Также было обнаружено, что сочетание ожирения и диабета у матери повышает вероятность развития аутизма и некоторых психических расстройств у детей.
Новое исследование лишнего веса у беременных
Группа ученых из разных университетов Австралии, в частности Университет Южной Австралии и Университет Монаша, провела метаанализ 42 эпидемиологических исследований и обнаружила, что высокий индекс массы тела у матери может вызвать нарушения нервной системы, психики и поведения у ребенка.
Лишний вес матери повышает риск аутизма у детей
Они обнаружили, что ожирение матери перед зачатием и во время беременности пповышает риск СДВГ на 32% и увеличивает шансы РАС в 2,23 раза.
Рост уровня ожирения среди женщин детородного возраста по всему миру и увеличение количества детей с неврологическими расстройствами требуют повышенного внимания к этой проблеме.
Авторы исследования подчеркивают необходимость дальнейших научных работ для выяснения биологических механизмов, которые могут лежать в основе этих связей, и разработки мероприятий, направленных на поддержку здорового образа жизни и нормального веса у будущих родителей.