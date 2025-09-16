Укр Рус
16 вересня, 19:20
Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Львівські лікарі успішно прооперували трирічного хлопчика з рідкісною пухлиною єдиної нирки.
  • Операція була складною через підковоподібну аномалію нирки, але пройшла успішно, і стан дитини поліпшується.

У Львові медики успішно прооперували трирічного Славіка з Вінниччини. У хлопчика більшу частину єдиної нирки вразила велика злоякісна пухлина.

Операцію провели фахівці Лікарні Святого Миколая. Деталі повідомила пресслужба медзакладу, передає 24 Канал.

Що відомо про недугу хлопчика?

Славік – шоста дитина у багатодітній родині. Його мати Оксана розповіла, що помітила на животі сина ущільнення, яке поступово збільшувалося. Після обстеження хлопчику поставили діагноз та призначили курс хіміотерапії.

За словами хірурга й медичного директора Лікарні Святого Миколая Олександра Калінчука, пухлина у нирці дитини сягала близько 10 сантиметрів. 

Пухлини у дітей узагалі трапляються рідко, а у пацієнтів з аномаліями нирок – ще рідше. За 25 років моєї роботи дитячим онкологом я мав лише три випадки підковоподібних нирок, 
– зазначив лікар.

Деталі операції?

Хлопчикові провели складну операцію за участю мультидисциплінарної команди. Медики розповіли, що втручання пройшло успішно, і стан Славіка поступово поліпшується.

Що таке підковоподібна нирка і чому це складно

  • За даними Сleveland Сlinic, підковоподібна нирка – це вроджена аномалія, коли дві нирки з'єднуються між собою через нижні (або рідше верхні) полюси, утворюючи "перешийок".

  • Часто така нирка розташована нижче звичайного рівня, має змінене кровопостачання (додаткові чи аномальні судини) та особливу будову мисково-чашкової системи.

  • У більшості випадків підковоподібна нирка не проявляється симптомами і виявляється випадково під час обстежень.

  • Проте при наявності ускладнень (наприклад, обструкції шляхів відтоку сечі, гідронефрозу, утворення каменів, інфекцій сечовивідних шляхів або навіть пухлин) потрібне хірургічне втручання. 

Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.