У Львові медики успішно прооперували трирічного Славіка з Вінниччини. У хлопчика більшу частину єдиної нирки вразила велика злоякісна пухлина.

Операцію провели фахівці Лікарні Святого Миколая. Деталі повідомила пресслужба медзакладу, передає 24 Канал.

Що відомо про недугу хлопчика?

Славік – шоста дитина у багатодітній родині. Його мати Оксана розповіла, що помітила на животі сина ущільнення, яке поступово збільшувалося. Після обстеження хлопчику поставили діагноз та призначили курс хіміотерапії.

За словами хірурга й медичного директора Лікарні Святого Миколая Олександра Калінчука, пухлина у нирці дитини сягала близько 10 сантиметрів.

Пухлини у дітей узагалі трапляються рідко, а у пацієнтів з аномаліями нирок – ще рідше. За 25 років моєї роботи дитячим онкологом я мав лише три випадки підковоподібних нирок,

– зазначив лікар.

Деталі операції?

Хлопчикові провели складну операцію за участю мультидисциплінарної команди. Медики розповіли, що втручання пройшло успішно, і стан Славіка поступово поліпшується.

Що таке підковоподібна нирка і чому це складно