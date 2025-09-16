Укр Рус
16 сентября, 19:20
2

Во Львове спасли трехлетнего мальчика с редкой опухолью единственной почки

Анастасия Лукашевская
Основные тезисы
  • Львовские врачи успешно прооперировали трехлетнего мальчика с редкой опухолью единственной почки.
  • Операция была сложной из-за подковообразной аномалии почки, но прошла успешно, и состояние ребенка улучшается.

Во Львове медики успешно прооперировали трехлетнего Славика из Винницкой области. У мальчика большую часть единственной почки поразила большая злокачественная опухоль.

Операцию провели специалисты Больницы Святого Николая. Детали сообщила пресс-служба медучреждения, передает 24 Канал.

Что известно о болезни мальчика?

Славик – шестой ребенок в многодетной семье. Его мать Оксана рассказала, что заметила на животе сына уплотнение, которое постепенно увеличивалось. После обследования мальчику поставили диагноз и назначили курс химиотерапии.

По словам хирурга и медицинского директора Больницы Святого Николая Александра Калинчука, опухоль в почке ребенка достигала около 10 сантиметров.

Опухоли у детей вообще случаются редко, а у пациентов с аномалиями почек – еще реже. За 25 лет моей работы детским онкологом я имел только три случая подковообразных почек,
– отметил врач.

Детали операции?

Мальчику провели сложную операцию с участием мультидисциплинарной команды. Медики рассказали, что вмешательство прошло успешно, и состояние Славика постепенно улучшается.

Что такое подковообразная почка и почему это сложно

  • По данным Сleveland СІіпіс, подковообразная почка – это врожденная аномалия, когда две почки соединяются между собой через нижние (или реже верхние) полюса, образуя "перешеек".

  • Часто такая почка расположена ниже обычного уровня, имеет измененное кровоснабжение (дополнительные или аномальные сосуды) и особое строение лоханочно-чашечной системы.

  • В большинстве случаев подковообразная почка не проявляется симптомами и обнаруживается случайно во время обследований.

  • Однако при наличии осложнений (например, обструкции путей оттока мочи, гидронефроза, образования камней, инфекций мочевыводящих путей или даже опухолей) требуется хирургическое вмешательство.

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.