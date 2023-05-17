Чому всі говорять про здоров'я Лукашенка

Про те, що зі здоров'ям у білоруського диктатора з'явились проблеми, преса та аналітики пишуть з 9 травня. У Москві на параді у Путіна він не зміг пройти коротку відстань пішки і користувався електрокаром та був з забинтованою рукою.

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На обід в Кремлі не залишився, після повернення до Мінська не виступив, день прапора, герба та гімну Білорусі пропустив. На публіці Лукашенка ніхто не бачив тиждень після його візиту до Москви.



Лукашенко на параді в Москві / Скріншот з трансляції

Реакція пропаганди

Пресслужба самопроголошеного президента запевняла, що все гаразд, просто Лукашенко весь цей час "працює з документами". Напередодні у провладному білоруському телеграм-каналі опублікували фото диктатора та повідомлення про те, що Лукашенко приїхав до центрального командного пункту ВПС Білорусі.

Рука на ньому була теж перебинтована, правда ліва, а на параді – права. Швидше за все це може означати, що йому змінюють катетер.



Поява Лукашенка після паузи / Фото ВЧК-ОГПУ

Трохи пізніше з'явилося відео, на якому Лукашенко виглядає втомленим і говорить дуже хриплим голосом.

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Чим хворіє Лукашенко

Замголови Комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін першим визнав, що Лукашенко хворіє, але чим конкретно не уточнив. Але за даними білоруського опозиціонера Павла Латушка, у Лукашенка сильний інфекційно-алергічний міокардит – це запальний процес, який впливає на серцевий м'яз (міокард). Це стан, при якому запальна реакція міокарда спричиняється як інфекційними, так і алергічними факторами.

Інфекційний міокардит виникає, коли віруси, бактерії, паразити або інші мікроорганізми вражають серцевий м'яз. Це може бути результатом розповсюдження інфекції з інших частин організму або прямого впливу інфекційних агентів на серце. Інфекційний міокардит може бути викликаний різними патогенами, такими як віруси грипу, гепатиту, герпесу, вітряної віспи, бактеріями Borrelia burgdorferi (що викликає хворобу Лайма), різними паразитами і т.д.

Алергічний міокардит виникає в результаті алергічної реакції організму на певні речовини, такі як ліки, харчові продукти, отруйні речовини або інші алергени. Під їхнім впливом в організмі виникає запальна реакція, яка впливає на серцевий м'яз.

Симптоми інфекційно-алергічного міокардиту можуть включати біль у грудях, підвищення температури, втомлюваність, серцебиття, пульсацію в шиї, реакції на електрокардіографії (ЕКГ) та показниках крові. Важливо зазначити, що симптоми можуть бути подібні до інших серцевих захворювань.

Попри не дуже важкі симптоми, це вкрай небезпечне захворювання, яке може вимагати госпіталізації та підтримки життєвих функцій, включаючи використання штучного серця або трансплантацію серця.

Шанс для білорусів

Але варто наголосити, що поки насправді ніхто точно не знає, що відбувається з Лукашенком, адже диктатори не звітують перед виборцями. І, отже, цілком природньо, що у центрі найжвавішого обговорення стає питання, чи помре Лукашенко, а точніше, якщо Лукашенко помре, то що буде далі. Уся система Лукашенківської вертикалі збудована особисто під нього. І коли він зникне, то в білоруського народу та лідерів їхньої опозиції з'явиться шанс змінити своє майбутнє. Сподіваємось, вони його знову не проґавлять.