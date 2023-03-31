Ліки за рецептом: у МОЗ відповіли на головні запитання українців

З 1 квітня для придбання рецептурних препаратів додається цифровий інструмент – е-рецепт. У Міністерстві охорони здоров'я України відповіли на головні питання.

У мережі з'явилася інформація, що з 1 квітня рецепт буде потрібен на всі ліки. Однак це не так.

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Що варто знати про е-рецепт

Там запевнили, що рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

Зауважимо, що ліки можна придбати як за паперовим, так і е-рецептом. При цьому е-рецепт має низку переваг над паперовим бланком, а тому зручніший, зокрема, й у разі регулярного прийому ліків.

За відсутності світла лікар випише паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобов'язані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

У МОЗ наголошують, що відпуск рецептурних ліків завжди мав здійснюватися за призначенням лікаря, ця вимога не є новою, з квітня лише додається додатковий інструмент – е-рецепт. Е-рецепт буде вводитися поступово з можливістю використання паперових рецептурних бланків.

Чи потрібно мати декларацію з сімейним лікарем

Для отримання електронного рецепта не потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Виписати рецепт на рецептурний препарат зможе будь-який лікар, який відповідає за ваше лікування – хірург, терапевт, кардіолог чи онколог.

Чи можна буде отримати ліки, якщо запис до лікаря на декілька днів вперед? Відповідь МОЗ:

"Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, обовʼязково зверніться до лікаря. Лікар зможе оцінити стан вашого здоровʼя, провести клінічну діагностику та призначити лікування, яке буде ефективним та безпечним для вас. А всі повторні рецепти на потрібні ліки ви зможете отримати дистанційно. У разі екстрених ситуацій також пацієнт може викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Не уникайте та не відкладайте лікування!"

Електронний рецепт не містить торгових назв препаратів, а лише міжнародну непатентовану назву, іншими словами – діючу речовину. Так ви зможете самостійно прийняти рішення щодо бренду лікарського засобу з відповідною речовиною, відповідно до свого бюджету. Ні лікар, ні фармацевт не зможе вплинути на ваш вибір.

Які ліки не можна буде придбати без рецепта

У МОЗ пояснили, чи можна буде придбати ліки проти тиску, алергії, знеболювальні засоби без рецепта.

Якщо цей препарат, відповідно до інструкції, підлягає відпуску виключно за рецептом лікаря, у такому разі дійсно потрібен рецепт. Однак, це не нова норма, МОЗ не змінює правила відпуску лікарських засобів. При цьому ви завжди можете отримати рекомендацію від фармацевта щодо безрецептурних аналогів зазначених ліків, а ще краще – звернутися до лікаря, який призначить вам ефективне лікування.

Зазначимо, що з впровадженням е-рецепта не потрібно щоразу звертатися до лікаря на прийом для того, щоби отримати рецепт на ліки. Це можна буде зробити, зокрема і дистанційно. Призначення ліків завжди будуть доступні у смартфоні.

Чи можливо буде придбати звичайний етиловий спирт без рецепта

У МОЗ розповіли, що дійсно, існують певні обмеження на відпуск спиртових розчинів. Проте в асортименті аптек можна знайти упаковки, які не підлягають відпуску за рецептом. Є доступні опції в іншому обʼємі, або ж є інші антисептичні засоби, які можна вільно купити аптеці.

Контрацептиви екстреного застосування

Здебільшого всі гормоновмісні лікарські засоби є рецептурними у багатьох країнах світу, оскільки можуть мати серйозний влив на гормональне здоровʼя та самопочуття жінки. Саме тому їх застосування має контролюватися медичним спеціалістом. Ця норма не є новою і є поширеною світовою практикою. У разі тривалого прийому КОК лікар може виписувати рецепт на ліки дистанційно, це суттєво спростить процес призначення.

Також жодних додаткових змін чи обмежень щодо відпуску лікарських препаратів для тварин не передбачається.