Лекарства по рецепту: в Минздраве ответили на главные вопросы украинцев

С 1 апреля для приобретения рецептурных препаратов прилагается цифровой инструмент – е-рецепт. В Министерстве здравоохранения ответили на главные вопросы.

В сети появилась информация, что с 1 апреля рецепт потребуется на все лекарства. Однако это не так.

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Что следует знать об е-рецепте

Там заверили, что рецепт нужен только для рецептурных лекарств. Минздрав не изменяет список и условия отпуска рецептурных лекарств. Все лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Заметим, что лекарство можно приобрести как по-бумажному, так и по е-рецепту. При этом е-рецепт имеет ряд преимуществ над бумажным бланком, поэтому удобнее в частности и при регулярном приеме лекарств.

При отсутствии света врач выпишет бумажный рецепт. На переходном периоде на протяжении военного положения аптеки обязаны использовать как электронные, так и бумажные рецепты.

В Минздраве отмечают, что отпуск рецептурного лекарства всегда должен осуществляться по назначению врача, это требование не является новым, с апреля только добавляется дополнительный инструмент – е-рецепт. Е-рецепт будет вводиться постепенно с возможностью использования бумажных рецептурных бланков.

Нужно ли иметь декларацию с семейным врачом

Для получения электронного рецепта не требуется декларация с семейным врачом. Выписать рецепт на рецептурный препарат сможет любой врач, отвечающий за ваше лечение – хирург, терапевт, кардиолог или онколог.

Можно ли получить лекарство, если запись к врачу на несколько дней вперед? Ответ Минздрава:

"Если вы испытываете ухудшение самочувствия, обязательно обратитесь к врачу. Врач сможет оценить состояние вашего здоровья, провести клиническую диагностику и назначить лечение, которое будет эффективным и безопасным для вас. А все повторные рецепты на нужное лекарство вы сможете получить дистанционно. В случае экстренных ситуаций также пациент может вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Не избегайте и не откладывайте лечение!"

Электронный рецепт не содержит торговых названий препаратов, а только международное непатентованное название, то есть – действующее вещество. Так вы сможете самостоятельно принять решение о бренде лекарственного средства с соответствующим веществом в соответствии со своим бюджетом. Ни врач, ни фармацевт не смогут повлиять на ваш выбор.

Какое лекарство нельзя будет приобрести без рецепта

В Минздраве объяснили, можно ли будет приобрести лекарства против давления, аллергии, обезболивающие средства без рецепта.

Если этот препарат в соответствии с инструкцией подлежит отпуску исключительно по рецепту врача, в таком случае действительно нужен рецепт. Однако это не новая норма, Минздрав не изменяет правила отпуска лекарственных средств. При этом вы всегда можете получить рекомендацию от фармацевта по отношению к безрецептурным аналогам указанного лекарства, а еще лучше – обратиться к врачу, который назначит вам эффективное лечение.

Отметим, что с внедрением е-рецепта не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт лекарства. Это можно будет сделать, в том числе и дистанционно. Назначения лекарства всегда будут доступны в смартфоне.

Возможно ли будет приобрести обычный этиловый спирт без рецепта

В Минздраве рассказали, что действительно существуют определенные ограничения на отпуск спиртовых растворов. Однако в ассортименте аптек можно найти упаковки, не подлежащие отпуску по рецепту. Есть доступные опции в другом объеме, или есть другие антисептические средства, которые можно свободно купить аптеке.

Контрацептивы экстренного применения

В большинстве своем все гормоносодержащие лекарственные средства являются рецептурными во многих странах мира, поскольку могут иметь серьезное влияние на гормональное здоровье и самочувствие женщины. Именно поэтому их применение должно контролироваться медицинским специалистом. Эта норма не нова и является распространенной мировой практикой. В случае длительного приема КОК врач может выписывать рецепт на лекарства дистанционно, что существенно упростит процесс назначения.

Также никаких дополнительных изменений или ограничений по отпуску лекарственных препаратов для животных не предусматривается.