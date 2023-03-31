Лекарства по рецепту: в Минздраве ответили на главные вопросы украинцев

31 марта 2023, 18:04
Читати новину українською

Источник:

Министерство здравоохранения Украины

С 1 апреля для приобретения рецептурных препаратов прилагается цифровой инструмент – е-рецепт. В Министерстве здравоохранения ответили на главные вопросы.

В сети появилась информация, что с 1 апреля рецепт потребуется на все лекарства. Однако это не так.

Смотрите также Нимесил, Каптоприл, Постинор: какое лекарство теперь будет по рецепту и почему это хорошо

Что следует знать об е-рецепте

Там заверили, что рецепт нужен только для рецептурных лекарств. Минздрав не изменяет список и условия отпуска рецептурных лекарств. Все лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Заметим, что лекарство можно приобрести как по-бумажному, так и по е-рецепту. При этом е-рецепт имеет ряд преимуществ над бумажным бланком, поэтому удобнее в частности и при регулярном приеме лекарств.

При отсутствии света врач выпишет бумажный рецепт. На переходном периоде на протяжении военного положения аптеки обязаны использовать как электронные, так и бумажные рецепты.

В Минздраве отмечают, что отпуск рецептурного лекарства всегда должен осуществляться по назначению врача, это требование не является новым, с апреля только добавляется дополнительный инструмент – е-рецепт. Е-рецепт будет вводиться постепенно с возможностью использования бумажных рецептурных бланков.

Нужно ли иметь декларацию с семейным врачом

Для получения электронного рецепта не требуется декларация с семейным врачом. Выписать рецепт на рецептурный препарат сможет любой врач, отвечающий за ваше лечение – хирург, терапевт, кардиолог или онколог.

Можно ли получить лекарство, если запись к врачу на несколько дней вперед? Ответ Минздрава:

"Если вы испытываете ухудшение самочувствия, обязательно обратитесь к врачу. Врач сможет оценить состояние вашего здоровья, провести клиническую диагностику и назначить лечение, которое будет эффективным и безопасным для вас. А все повторные рецепты на нужное лекарство вы сможете получить дистанционно. В случае экстренных ситуаций также пациент может вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Не избегайте и не откладывайте лечение!"

Электронный рецепт не содержит торговых названий препаратов, а только международное непатентованное название, то есть – действующее вещество. Так вы сможете самостоятельно принять решение о бренде лекарственного средства с соответствующим веществом в соответствии со своим бюджетом. Ни врач, ни фармацевт не смогут повлиять на ваш выбор.

Какое лекарство нельзя будет приобрести без рецепта

В Минздраве объяснили, можно ли будет приобрести лекарства против давления, аллергии, обезболивающие средства без рецепта.

Если этот препарат в соответствии с инструкцией подлежит отпуску исключительно по рецепту врача, в таком случае действительно нужен рецепт. Однако это не новая норма, Минздрав не изменяет правила отпуска лекарственных средств. При этом вы всегда можете получить рекомендацию от фармацевта по отношению к безрецептурным аналогам указанного лекарства, а еще лучше – обратиться к врачу, который назначит вам эффективное лечение.

Отметим, что с внедрением е-рецепта не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт лекарства. Это можно будет сделать, в том числе и дистанционно. Назначения лекарства всегда будут доступны в смартфоне.

Возможно ли будет приобрести обычный этиловый спирт без рецепта

В Минздраве рассказали, что действительно существуют определенные ограничения на отпуск спиртовых растворов. Однако в ассортименте аптек можно найти упаковки, не подлежащие отпуску по рецепту. Есть доступные опции в другом объеме, или есть другие антисептические средства, которые можно свободно купить аптеке.

Контрацептивы экстренного применения

В большинстве своем все гормоносодержащие лекарственные средства являются рецептурными во многих странах мира, поскольку могут иметь серьезное влияние на гормональное здоровье и самочувствие женщины. Именно поэтому их применение должно контролироваться медицинским специалистом. Эта норма не нова и является распространенной мировой практикой. В случае длительного приема КОК врач может выписывать рецепт на лекарства дистанционно, что существенно упростит процесс назначения.

Также никаких дополнительных изменений или ограничений по отпуску лекарственных препаратов для животных не предусматривается.

Автор: Дарина Жданович