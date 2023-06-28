Про це він сказав, виступаючи перед народними депутатами у Верховній Раді, передає 24 Канал. Зеленський наголосив, що це дозволить українським громадянам не терпіти біль, стрес і травми війни.

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Зеленський підтримує легалізацію медичного канабісу

Ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво,

– сказав президент.

Крім цього Зеленський зазначив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації. Тому держава сприятиме розробці практик відновлення та інтеграції в повоєнне життя для усіх, хто пройшов та постраждав від війни.

"Безбарʼєрність має й психологічну складову, тому необхідність ментальної реабілітації – така ж, як і необхідність фізичної реабілітації. Це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів", – пояснив президент.

Що відомо про медичний канабіс

Медичний канабіс, також відомий як медична марихуана, використовується для лікування різних станів і симптомів за допомогою активних речовин, що містяться в рослині коноплі. Основні активні речовини – це каннабіноїди, такі як дельта-9-тетрагідроканнабінол (THC) і канабідіол (CBD).

Медичний канабіс використовується для полегшення симптомів різних захворювань, зокрема:

Хронічний біль: Медичний канабіс може допомагати у зменшенні болю при хронічних захворюваннях, таких як рак, ревматоїдний артрит, фіброміалгія та інші.

Неврологічні захворювання: Канабіс може бути корисним для хворих на епілепсію, розсіяний склероз, болісний нейропатичний синдром та інші неврологічні стани.

Депресія та тривожність: Деякі люди знаходять полегшення від симптомів депресії та тривожних розладів за допомогою медичного канабісу.

Покращення апетиту: Канабіс може стимулювати апетит у пацієнтів, які цього потребують.

Медичний канабіс може бути доступний у різних формах, включаючи сушені квіти, екстракти, масла, капсули та інші. Використання медичного канабісу регульоване і контрольоване, і вимагає рецепт від лікаря.