За минулу добу в Україні підтвердили 1199 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом 80 949. З початку пандемії у світі зафіксували 19 834 735 випадків зараження. У Львові після весілля виявили спалах COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 9 серпня

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Статистика поширення COVID-19

Сьогодні, 9 серпня, стало відомо про 1199 нових хворих. Від початку пандемії на території країни зареєстрували 80 949 інфікованих коронавірусом. З них – 43 972 людей одужали.

На жаль, 1 897 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19 або внаслідок супутніх захворювань.

Cкільки випадків коронавірусу підтвердили по областях

Львівська область – 10 851 (+125)

Київ – 9498 (+120)

Рівненська область – 6840 (+93)

Чернівецька область – 6669 (+104)

Закарпатська область – 5765 (+68)

Івано-Франківська область – 5676 (+124)

Харківська область – 4784 (+123)

Волинська область – 4282 (+56)

Київська область – 4176 (+48)

Одеська область – 4165 (+96)

Тернопільська область – 3289 (+32)

Вінницька область – 2974 (+19)

Житомирська область – 2131 (+30)

Дніпропетровська область – 1547 (+22)

Хмельницька область – 1346 (+23)

Черкаська область – 1022 (+26)

Чернігівська область – 1014 (+23)

Донецька область – 975 (+10)

Запорізька область – 937 (+18)

Кіровоградська область – 721 (+3)

Миколаївська область – 705 (+9)

Сумська область – 668 (+15)

Полтавська область – 494 (+3)

Херсонська область – 267 (+8)

Луганська область – 153 (+1)

Скільки летальних випадків зафіксували в Україні

Львівська область – 302 (+3)

Чернівецька область – 225 (+1)

Закарпатська область – 220 (+2)

Івано-Франківська область – 155 (+2)

Київ – 147 (+2)

Харківська область – 142 (+1)

Рівненська область – 103

Волинська область – 91 (+1)

Київська область – 68

Одеська область – 67 (+1)

Вінницька область – 62 (+2)

Тернопільська область – 41

Житомирська область – 41

Кіровоградська область – 39

Черкаська область – 37

Дніпропетровська область – 33

Хмельницька область – 26 (+1)

Запорізька область – 22 (+1)

Чернігівська область – 18

Миколаївська область – 16 (+1)

Полтавська область – 15

Донецька область – 13

Сумська область – 9

Херсонська область – 4

Луганська область – 1

Скільки людей одужали від коронавірусу

Рівненська область – 5235 (+17)

Чернівецька область – 5169 (+43)

Київ – 3205

Волинська область – 3163 (+8)

Київська область – 2953 (+33)

Львівська область – 2924 (+18)

Харківська область – 2469 (+46)

Закарпатська область – 2449 (+50)

Вінницька область – 2235 (+19)

Тернопільська область – 2077 (+34)

Івано-Франківська область – 2072 (+24)

Житомирська область – 1524

Одеська область – 1403 (+9)

Дніпропетровська область – 1132

Хмельницька область – 1021 (+9)

Черкаська область – 767 (+1)

Донецька область – 744

Запорізька область – 652 (+2)

Кіровоградська область – 649

Чернігівська область – 564

Миколаївська область – 483

Сумська область – 400 (+1)

Полтавська область – 353 (+2)

Херсонська область – 213

Луганська область – 116 (+1)



Якими є обмеження у зонах / Інфографіка МОЗ

Коронавірус у ЗСУ: за останню добу COVID-19 виявили в 11 військових. Наразі в Збройних силах України на коронавірус хворіє 309 людей. Всього за час пандемії на коронавірус захворіло 992 службовця ЗСУ.

COVID-19 серед українських медиків: від учора COVID-19 виявили у 68 медпрацівників. Станом на 9 серпня в Україні коронавірус діагностували у 9 218 медичних працівників. Натомість одужали з них понад 6 924 інфікованих.

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 9 серпня всього 9 регіонів не відповідають показникам для послаблення карантину.

Не готові до послаблень:

місто Київ,

Волинська область,

Івано-Франківська область,

Київська область,

Львівська область,

Одеська область,

Рівненська область,

Харківська область,

Чернівецька область.



Показники для послаблення карантину в регіонах / Інфографіка МОЗ

У Львові після весілля зафіксували спалах COVID-19

Після святкування весілля у Львові зафіксували спалах коронавірусу. Загалом на свято прийшли 130 гостей, після застілля одразу кілька людей потрапили в лікарню з двобічною пневмонією.

Спершу на весілля запросили 180 гостей, але 50 – відмовилися прийти. Про це повідомила лікарка-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко у фейсбуці. Лікарка зауважила, що весілля відбулося у минулі вихідні, тобто 1 – 2 серпня.

За словами медика , масковий режим та соціальної дистанції на весіллі не дотримувалися. Вже за 4 дні після весілля виявили першого хворого. Кілька людей відразу потрапили в лікарню з двобічною пневмонією.

Новини про коронавірус у світі 9 серпня

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі зареєстрували 19 834 735 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 12 741 325 пацієнтів одужали, але 730 210 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 150 060; Бразилія – 3 013 369; Індія – 2 158 408; Росія – 887 536; Південна Африка – 553 188.

Коли інфікована людина починає поширювати COVID-19

Інкубаційний період коронавірусної інфекції зазвичай триває 5 днів, але може продовжитись і до 14 днів.

Як розповів кандидат медичних наук, завідувач пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко, особливістю коронавірусу є те, що людина починає виділяти вірус за дві доби до початку симптомів хвороби. За науковими даними, людина може виділяти вірус понад місяць

Інкубаційний період зазвичай триває 5 днів, але може продовжитись і до 14 днів. Ви ж не знаєте, коли ви захворієте на 5 чи на 14 день, але стаєте заразними за два дні до клінічних проявів. Тому необхідно ізольовуватись і думати не лише за себе, а й за ближніх,

– заявив медик.

Він зазначив, що необхідний певний нагляд за людьми, які вже перехворіли на COVID-19.

У Польщі ввели посилений масковий режим

Влада Польщі вводить посилений масковий режим в 19 районах країни. Там, де спостерігають найбільше зростання кількості заражених на коронавірус. Також зауважили всі райони розділять на три зони – червону, жовту, зелену. У червоній зоні обмеження будуть найжорсткішими.