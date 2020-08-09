Новини про коронавірус 9 серпня: кількість випадків йде на спад, спалах у Львові через весілля
За минулу добу в Україні підтвердили 1199 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом 80 949. З початку пандемії у світі зафіксували 19 834 735 випадків зараження. У Львові після весілля виявили спалах COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 серпня.
Новини про коронавірус в Україні 9 серпня
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Статистика поширення COVID-19
Сьогодні, 9 серпня, стало відомо про 1199 нових хворих. Від початку пандемії на території країни зареєстрували 80 949 інфікованих коронавірусом. З них – 43 972 людей одужали.
На жаль, 1 897 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19 або внаслідок супутніх захворювань.
Cкільки випадків коронавірусу підтвердили по областях
- Львівська область – 10 851 (+125)
- Київ – 9498 (+120)
- Рівненська область – 6840 (+93)
- Чернівецька область – 6669 (+104)
- Закарпатська область – 5765 (+68)
- Івано-Франківська область – 5676 (+124)
- Харківська область – 4784 (+123)
- Волинська область – 4282 (+56)
- Київська область – 4176 (+48)
- Одеська область – 4165 (+96)
- Тернопільська область – 3289 (+32)
- Вінницька область – 2974 (+19)
- Житомирська область – 2131 (+30)
- Дніпропетровська область – 1547 (+22)
- Хмельницька область – 1346 (+23)
- Черкаська область – 1022 (+26)
- Чернігівська область – 1014 (+23)
- Донецька область – 975 (+10)
- Запорізька область – 937 (+18)
- Кіровоградська область – 721 (+3)
- Миколаївська область – 705 (+9)
- Сумська область – 668 (+15)
- Полтавська область – 494 (+3)
- Херсонська область – 267 (+8)
- Луганська область – 153 (+1)
Скільки летальних випадків зафіксували в Україні
- Львівська область – 302 (+3)
- Чернівецька область – 225 (+1)
- Закарпатська область – 220 (+2)
- Івано-Франківська область – 155 (+2)
- Київ – 147 (+2)
- Харківська область – 142 (+1)
- Рівненська область – 103
- Волинська область – 91 (+1)
- Київська область – 68
- Одеська область – 67 (+1)
- Вінницька область – 62 (+2)
- Тернопільська область – 41
- Житомирська область – 41
- Кіровоградська область – 39
- Черкаська область – 37
- Дніпропетровська область – 33
- Хмельницька область – 26 (+1)
- Запорізька область – 22 (+1)
- Чернігівська область – 18
- Миколаївська область – 16 (+1)
- Полтавська область – 15
- Донецька область – 13
- Сумська область – 9
- Херсонська область – 4
- Луганська область – 1
Скільки людей одужали від коронавірусу
- Рівненська область – 5235 (+17)
- Чернівецька область – 5169 (+43)
- Київ – 3205
- Волинська область – 3163 (+8)
- Київська область – 2953 (+33)
- Львівська область – 2924 (+18)
- Харківська область – 2469 (+46)
- Закарпатська область – 2449 (+50)
- Вінницька область – 2235 (+19)
- Тернопільська область – 2077 (+34)
- Івано-Франківська область – 2072 (+24)
- Житомирська область – 1524
- Одеська область – 1403 (+9)
- Дніпропетровська область – 1132
- Хмельницька область – 1021 (+9)
- Черкаська область – 767 (+1)
- Донецька область – 744
- Запорізька область – 652 (+2)
- Кіровоградська область – 649
- Чернігівська область – 564
- Миколаївська область – 483
- Сумська область – 400 (+1)
- Полтавська область – 353 (+2)
- Херсонська область – 213
- Луганська область – 116 (+1)
Якими є обмеження у зонах / Інфографіка МОЗ
Коронавірус у ЗСУ: за останню добу COVID-19 виявили в 11 військових. Наразі в Збройних силах України на коронавірус хворіє 309 людей. Всього за час пандемії на коронавірус захворіло 992 службовця ЗСУ.
COVID-19 серед українських медиків: від учора COVID-19 виявили у 68 медпрацівників. Станом на 9 серпня в Україні коронавірус діагностували у 9 218 медичних працівників. Натомість одужали з них понад 6 924 інфікованих.
Які області не готові до послаблення карантину
Станом на 9 серпня всього 9 регіонів не відповідають показникам для послаблення карантину.
Не готові до послаблень:
- місто Київ,
- Волинська область,
- Івано-Франківська область,
- Київська область,
- Львівська область,
- Одеська область,
- Рівненська область,
- Харківська область,
- Чернівецька область.
Показники для послаблення карантину в регіонах / Інфографіка МОЗ
У Львові після весілля зафіксували спалах COVID-19
Після святкування весілля у Львові зафіксували спалах коронавірусу. Загалом на свято прийшли 130 гостей, після застілля одразу кілька людей потрапили в лікарню з двобічною пневмонією.
Спершу на весілля запросили 180 гостей, але 50 – відмовилися прийти. Про це повідомила лікарка-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко у фейсбуці. Лікарка зауважила, що весілля відбулося у минулі вихідні, тобто 1 – 2 серпня.
За словами медика , масковий режим та соціальної дистанції на весіллі не дотримувалися. Вже за 4 дні після весілля виявили першого хворого. Кілька людей відразу потрапили в лікарню з двобічною пневмонією.
Новини про коронавірус у світі 9 серпня
Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі зареєстрували 19 834 735 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 12 741 325 пацієнтів одужали, але 730 210 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 5 150 060;
- Бразилія – 3 013 369;
- Індія – 2 158 408;
- Росія – 887 536;
- Південна Африка – 553 188.
Коли інфікована людина починає поширювати COVID-19
Інкубаційний період коронавірусної інфекції зазвичай триває 5 днів, але може продовжитись і до 14 днів.
Як розповів кандидат медичних наук, завідувач пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко, особливістю коронавірусу є те, що людина починає виділяти вірус за дві доби до початку симптомів хвороби. За науковими даними, людина може виділяти вірус понад місяць
Інкубаційний період зазвичай триває 5 днів, але може продовжитись і до 14 днів. Ви ж не знаєте, коли ви захворієте на 5 чи на 14 день, але стаєте заразними за два дні до клінічних проявів. Тому необхідно ізольовуватись і думати не лише за себе, а й за ближніх,
– заявив медик.
Він зазначив, що необхідний певний нагляд за людьми, які вже перехворіли на COVID-19.
У Польщі ввели посилений масковий режим
Влада Польщі вводить посилений масковий режим в 19 районах країни. Там, де спостерігають найбільше зростання кількості заражених на коронавірус. Також зауважили всі райони розділять на три зони – червону, жовту, зелену. У червоній зоні обмеження будуть найжорсткішими.