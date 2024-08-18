Ковід повертається: кому терміново необхідно вакцинуватись

У світі знову зростає кількість хворих на коронавірусної хвороби. Не винятком є й Україна, де за останній місяць кількість хворих на коронавірус зросла в 6 разів.

Наразі в Україні є лише одна вакцина, однак вакцинуватися потрібно не усім. Детальніше про тих, хто є у групі ризику, 24 Каналу розповів Федір Лапій – лікар-імунолог.

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Кому варто вакцинуватися

В Україні та світі спостерігають збільшення кількості хворих на коронавірус. Ба більше, новий штам коронавірусу FLiRT походить від Omicron і заразніший через специфічні мутації. Тож зараз знову гостро постає питання вакцинації.

Наразі ми маємо лише одну вакцину від одного виробника, і це не та вакцина, яку використовували від початку кампанії вакцинації проти Covid-19. м-РНК вакцина зараз орієнтовані на штам "Омікрон", тобто вона є омікрон-специфічною вакциною, і саме вона зараз є в Україні,

– наголосив Федір Лапій.

Що таке м-РНК вакцина

РНК-вакцина, вакцина на основі рибонуклеїнової кислоти — вакцина, діюча частина якої — рибонуклеїнова кислота, що кодує білок, характерний для патогена.

Вакцини на основі мРНК не можуть призвести до захворювання COVID-19, оскільки для виробництва таких вакцин не використовується живий вірус, що викликає COVID-19. Крім того, ці вакцини не впливають на ДНК людини та жодним чином не взаємодіють з нею.

Ця вакцина доступна для двох вікових категорій:

для дітей від 6 до 11 років включно;

для дітей від 12 років та для дорослих.

У першій формі випуску вакцини, тобто для дітей від 6 до 11 років, є менша кількість м-РНК. Іншими словами дозування цієї вакцини є зменшене.

"Україна має рекомендації щодо вакцинації дітей з групи ризику, тобто тих, хто має хронічні захворювання, і до 6 років. Наразі форма для цієї вакцини, але ми очікуємо, що вона надійде, і діти в зоні ризику зможуть вакцинуватися. Рекомендації МОЗ та НТГЕІ стосуються тих, хто не був вакцинований однією дозою та ревакцинація тих, хто є у групі ризику. Ми не наполягаємо на ревакцинації людей до 60 – 75 років, які не мають супутніх хронічних патологій", – зауважив імунолог.

НТГЕІ – Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики.