Ковид возвращается: кому срочно необходимо вакцинироваться

В мире снова растет количество больных коронавирусной болезнью. Не исключением является и Украина, где за последний месяц количество больных коронавирусом выросло в 6 раз.

Сейчас в Украине есть только одна вакцина, однако вакцинироваться нужно не всем. Подробнее о тех, кто находится в группе риска, 24 Каналу рассказал Федор Лапий – врач-иммунолог.

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Кому стоит вакцинироваться

В Украине и мире наблюдают увеличение количества больных коронавирусом. Более того, новый штамм коронавируса FLiRT происходит от Omicron и более заразен из-за специфических мутаций. Поэтому сейчас снова остро встает вопрос вакцинации.

Сейчас мы имеем только одну вакцину от одного производителя, и это не та вакцина, которую использовали с начала кампании вакцинации против Covid-19. М-РНК вакцина сейчас ориентированы на штамм "Омикрон", то есть она является омикрон-специфической вакциной, и именно она сейчас есть в Украине,

– отметил Федор Лапий.

Что такое м-РНК вакцина

РНК-вакцина, вакцина на основе рибонуклеиновой кислоты – вакцина, действующая часть которой – рибонуклеиновая кислота, кодирующая белок, характерный для патогена.

Вакцины на основе м-РНК не могут привести к заболеванию COVID-19, поскольку для производства таких вакцин не используется живой вирус, вызывающий COVID-19. Кроме того, эти вакцины не влияют на ДНК человека и никоим образом не взаимодействуют с ней.

Эта вакцина доступна для двух возрастных категорий:

для детей от 6 до 11 лет включительно;

для детей от 12 лет и для взрослых.

В первой форме выпуска вакцины, то есть для детей от 6 до 11 лет, есть меньшее количество м-РНК. Другими словами, дозировка этой вакцины является уменьшенной.

"Украина имеет рекомендации по вакцинации детей из группы риска, то есть тех, кто имеет хронические заболевания, и до 6 лет. Сейчас форма для этой вакцины, но мы ожидаем, что она поступит, и дети в зоне риска смогут вакцинироваться. Рекомендации Минздрава и НТГЭИ касаются тех, кто не был вакцинирован одной дозой и ревакцинация тех, кто в группе риска. Мы не настаиваем на ревакцинации людей до 60 – 75 лет, которые не имеют сопутствующих хронических патологий", – отметил иммунолог.

НТГЭИ – Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики.