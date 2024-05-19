Впливає на рівень холестерину та цукру в крові: чи корисно їсти вівсянку кожного дня

Вівсянку на сніданок обирає багато людей. Це досить швидко та, як заведено вважати, корисно. Вівсянка і справді досить поживна, але ось чи варто споживати її щодня та як вона може впливати на ваше здоров'я – варто знати.

Зокрема, через високий вміст вуглеводів вівсянка може підвищувати рівень глюкози в крові. Отже, особливо уважними до цієї крупи слід бути людям, які мають діабет.

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Користь вівсянки

Овес багатий на клітковину, білок і важливі поживні речовини, такі як марганець, фосфор і магній. Крім того, вівсянка містить бета-глюкан, що допомагає знизити холестерин.

Вівсянка є хорошим джерелом антиоксидантів і складних вуглеводів, роблячи її цінним доповненням до збалансованої дієти.

Чому вівсянка може бути шкідливою

, регулярне вживання вівсянки може все ж стати причиною проблем зі здоров'ям, такі як зміна рівня цукру в крові, проблеми з травленням і ризик алергії.

Овес містить вуглеводи, які можуть підвищити рівень глюкози в крові, але високий вміст клітковини допомагає пом'якшити цей ефект. Однак, люди з діабетом або резистентністю до інсуліну повинні стежити за споживанням.

Також овес може викликати алергічні реакції через білки, які називаються авеніни, особливо у людей з чутливістю до глютену.

Попри те, що вівсянка добре впливає на травлення завдяки високому вмісту клітковини, її надмірне вживання може спричинити навпаки дискомфорт – через високий вміст розчинної клітковини. Тому вівсянку слід вживати помірно при цьому споживати достатньо води.

Також овес містить фітинову кислоту, яка може сповільнити всмоктування деяких мінералів, але це зазвичай не є проблемою, якщо її споживати в розумних кількостях.