Чи корисний глінтвейн і скільки напою "дозволяють" випити лікарі

Усі звикли вважати, що алкоголь шкідливий для здоров'я. І це так, але як же бути із зимовим напоєм глінтвейном, який так хочеться іноді дозволити собі у цій святковій метушні.

Фармацевт Дебора Лі розповіла, що насправді помірне вживання глінтвейну може не лише не нашкодити, а й принести користь для здоров'я через властивості багатьох його складників.

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Передусім річ у головному інгредієнту – червоному вині, яке позитивно впливає на серцево-судинну систему. За словами фахівчині, вино може знизити кров'яний тиск і рівень поганого холестерину.

Лі також пояснила, що червоне вино має високий вміст поліфенолів, особливо ресвератролу, який є потужним антиоксидантом, і який покращує функцію ендотелію – клітин, що вистилають стінки кровоносних судин і змушують судину стискатися або розслаблятися.

! Вживання червоного вина підвищує рівень корисного холестерину і знижує рівень поганого. Обидва фактори є позитивними змінами в ліпідному профілі.

Також Лі навела у підтвердження своїх слів дані дослідження 2005 року, яке охоплює 69 здорових чоловіків і жінок у віці 38 – 74 років, їх попросили пити упродовж 4 тижнів: червоне вино, або воду + таблетки виноградного екстракту, або воду і половинну дози таблеток винного екстракту або воду з таблетками екстракту винограду.

За результатами експерименту встановлено, що споживання вина сприяє збільшенню рівня корисного холестерину на 11 – 16%, тоді як в інших групах цього ефекту не спостерігалося.

Інші корисні інгредієнти глінтвейну

кориця містить коричний альдегід, який є потужним судинорозширювальним засобом;

містить коричний альдегід, який є потужним судинорозширювальним засобом; вітамін С в апельсинах і лимонах є потужним антиоксидантом;

в апельсинах і лимонах є потужним антиоксидантом; імбир діє як природний блокатор кальцію, розслабляючи гладку мускулатуру стінок кровоносних судин і сприяє їх розширенню;

діє як природний блокатор кальцію, розслабляючи гладку мускулатуру стінок кровоносних судин і сприяє їх розширенню; гвоздика містить евгенол, який має протиракові властивості;

містить евгенол, який має протиракові властивості; зірчастий аніс – це потужний антиоксидант, з безліччю антибактеріальних, противірусних та протигрибкових властивостей.