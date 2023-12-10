Чи корисний глінтвейн і скільки напою "дозволяють" випити лікарі

10 грудня 2023, 13:50
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Джерело:

Express

Усі звикли вважати, що алкоголь шкідливий для здоров'я. І це так, але як же бути із зимовим напоєм глінтвейном, який так хочеться іноді дозволити собі у цій святковій метушні.

Фармацевт Дебора Лі розповіла, що насправді помірне вживання глінтвейну може не лише не нашкодити, а й принести користь для здоров'я через властивості багатьох його складників.

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Передусім річ у головному інгредієнту – червоному вині, яке позитивно впливає на серцево-судинну систему. За словами фахівчині, вино може знизити кров'яний тиск і рівень поганого холестерину. 

Лі також пояснила, що червоне вино має високий вміст поліфенолів, особливо ресвератролу, який є потужним антиоксидантом, і який покращує функцію ендотелію – клітин, що вистилають стінки кровоносних судин і змушують судину стискатися або розслаблятися.

Зауважте! Вживання червоного вина підвищує рівень корисного холестерину і знижує рівень поганого. Обидва фактори є позитивними змінами в ліпідному профілі.

Також Лі навела у підтвердження своїх слів дані дослідження 2005 року, яке охоплює 69 здорових чоловіків і жінок у віці 38 – 74 років, їх попросили пити упродовж 4 тижнів: червоне вино, або воду + таблетки виноградного екстракту, або воду і половинну дози таблеток винного екстракту або воду з таблетками екстракту винограду.

За результатами експерименту встановлено, що споживання вина сприяє збільшенню рівня корисного холестерину на 11 – 16%, тоді як в інших групах цього ефекту не спостерігалося.

Інші корисні інгредієнти глінтвейну

  • кориця містить коричний альдегід, який є потужним судинорозширювальним засобом;
  • вітамін С в апельсинах і лимонах є потужним антиоксидантом;
  • імбир діє як природний блокатор кальцію, розслабляючи гладку мускулатуру стінок кровоносних судин і сприяє їх розширенню;
  • гвоздика містить евгенол, який має протиракові властивості;
  • зірчастий аніс – це потужний антиоксидант, з безліччю антибактеріальних, противірусних та протигрибкових властивостей.

Скільки глінтвейну можна пити 

Щоб отримати користь для здоров'я, Лі рекомендує пити глінтвейн час від часу і в невеликих кількостях. Не варто пити за раз більше двох келихів червоного вина по 175 мілілітрів. Водночас ми наголошуємо, що медична спільнота вважає, що безпечної дози алкоголю для здоров'я не існує.  
Автор: Анастасія Лукашевська