Чи корисне для дітей двомовне навчання

Багато батьків хочуть надати своїм дітям двомовне навчання. Вони впевнені в тому, що це сприяє покращенню та швидкості їхнього розвитку. Однак, згідно з недавнім дослідженням, такий підхід може негативно вплинути на дитину.

Вважають, що білінгвізм позитивно впливає на освоєння різноманітних навичок дитиною. Втім, двомовна освіта не завжди виявляється корисною у контексті різних культурних та соціальних умов.

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Нове дослідження двомовного навчання

Наукові праці, проведені дослідницькими групами з Університету Торонто в Канаді та Університету Фелікса-Уфуе-Буаньї в Кот-д'Івуарі, показали, що навчання іноземною мовою може бути пліднішим, ніж двома мовами, включно з рідною.

Дослідники провели аналіз двомовних програм у шести країнах Західної Африки, де французька мова є офіційною, і зазначили, що діти, які навчаються виключно французькою мовою, перевершують в успішності своїх однолітків із двомовних шкіл.

Від чого залежить успішність двомовного навчання

Проте, автори зазначили, що успішність двомовного навчання залежить від низки чинників, зокрема, якості реалізації освітньої програми та соціокультурних складових, таких як ставлення до навчання рідною мовою. У двомовних школах, де учні просувалися повільніше, ніж їхні однолітки у франкомовних школах, зазвичай є брак навчальних ресурсів рідною мовою або недостатня підготовка викладачів.

Крім того, сім'ї з високим соціально-економічним статусом насторожено ставилися до навчання недержавною мовою: дорослі вважали, що вільно володіння французькою важливіше, ніж африканськими мовами.

У тих навчальних закладах, де двомовна освіта справила позитивний вплив на розвиток учнів, загальноприйняті проблеми було враховані та вирішені. Наприклад, у Сенегалі батьки були проінформовані про плюси навчання двома мовами, і в результаті учні перевершили своїх однолітків із франкомовних шкіл з усіх предметів.

Підсумки дослідження наголошують на важливості системного підходу у впровадженні двомовних освітніх програм. Якщо білінгвізм запроваджувати без урахування соціокультурних особливостей та без необхідної підготовки шкіл, результати можуть виявитися незадовільними.