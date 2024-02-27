Полезно ли для детей двуязычное обучение

Многие родители хотят предоставить своим детям двуязычное обучение. Они уверены в том, что это способствует улучшению и скорости их развития. Однако, согласно недавнему исследованию, такой подход может негативно повлиять на ребенка.

Считают, что билингвизм положительно влияет на освоение различных навыков ребенком. Впрочем, двуязычное образование не всегда оказывается полезным в контексте различных культурных и социальных условий.

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Новое исследование двуязычного обучения

Научные работы, проведены исследовательскими группами из Университета Торонто в Канаде и Университета Феликса-Уфуэ-Буаньи в Кот-д'Ивуаре, показали, что обучение на иностранном языке может быть более плодотворным, чем на двух языках, включая родной.

Исследователи провели анализ двуязычных программ в шести странах Западной Африки, где французский язык является официальным, и отметили, что дети, которые учатся исключительно на французском языке, превосходят в успеваемости своих сверстников из двуязычных школ.

От чего зависит успешность двуязычного обучения

Однако, авторы отметили, что успешность двуязычного обучения зависит от ряда факторов, включая качество реализации образовательной программы и социокультурные составляющие, такие как отношение к обучению на родном языке. В двуязычных школах, где ученики продвигались медленнее, чем их сверстники во франкоязычных школах, обычно есть недостаток учебных ресурсов на родном языке или недостаточная подготовка преподавателей.

Кроме того, семьи с высоким социально-экономическим статусом настороженно относились к обучению на негосударственном языке: взрослые считали, что свободное владение французским важнее, чем африканскими языками.

В тех учебных заведениях, где двуязычное образование оказало положительное влияние на развитие учеников, общепринятые проблемы были учтены и решены. Например, в Сенегале родители были проинформированы о плюсах обучения на двух языках, и в результате ученики превзошли своих сверстников из франкоязычных школ по всем предметам.

Итоги исследования подчеркивают важность системного подхода при внедрении двуязычных образовательных программ. Если билингвизм вводится без учета социокультурных особенностей и без необходимой подготовки школ, результаты могут оказаться неудовлетворительными.