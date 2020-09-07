Невеликі зміни часу сніданку і вечері сприяють зменшенню жирових відкладень. Це прискорює розпад жирової тканини у два рази.

Вчені з університету Суррея (University of Surrey) аналізували 10-тижневе "харчування, обмежене за часом" (форма переривчастого голодування).

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Учасники-добровольці були поділені на дві групи. Члени однієї з них снідали на 90 хвилин пізніше, а вечеряли на 90 хвилин раніше, інші – харчувалися як зазвичай.

На відміну від попередніх досліджень в цій області, учасників не просили дотримуватися суворої дієти, вони могли вільно харчуватися в рамках певного "вікна для їжі". Це допомогло дослідникам оцінити, чи легко дотримуватися такої дієти в повсякденному житті.

Час харчування впливає на відкладення жиру

Вчені виявили, що зміна часу харчування спричинила, в середньому, удвічі більшу втрату жиру в організмі, ніж у контрольній групі.

Ті учасники, які змінили час свого харчування, споживали менше їжі в цілому, ніж контрольна група. Результат був підтверджений відповідями в анкетах – 57% відзначили зниження апетиту, зменшення можливостей приймати їжу або скорочення перекусів (особливо вечорами).

Вчені планують використовувати ці попередні висновки для розробки більш масштабних досліджень харчування, обмеженого за часом.