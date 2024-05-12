Коли робити тест на вагітність, щоб отримати точний результат
Питання, коли робити тест на визначення вагітності, цікавить багатьох жінок, які планують, або підозрюють вагітність. Аби це визначити, потрібно знати, чи є в сечі жінки гормон ХГЛ.
Ранньою ознакою вагітності є вироблення гормону хоріонічного гонадотропіну людину (ХГЛ). Рівень ХГЛ починає зростати, як тільки запліднена яйцеклітина імплантується в матку.
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Хоріонічний гонадотропін людини починає виділятися на 6 – 8 день після зачаття.
Щоб визначити кількість хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) в організмі, достатньо зробити домашній тест на вагітність. Тести на наявність ХГЛ в сечі доступні в аптеках без рецепта лікаря.
Водночас визначити рівень ХГЛ можна і за допомогою аналізу крові на бета-хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ).
Детальні про тести на вагітність
За словами гінекологині, тест на вагітність можна робити з першого дня затримки вранці. А щоб переконатися, чи буде отримано однаковий результат, варто зробити 2 тести на вагітність.
Втім важливо знати, якщо зробити тест занадто рано – можливий негативний результат навіть якщо жінка вагітна.
Тобто, якщо тест на вагітність зроблено занадто рано, він може бути негативним навіть при можливій вагітності. Тож, якщо ви отримали негативний результат, а менструація так і не настала, ви можете також здати кров на бета-ХГЛ.
Різниця між домашніми тестами на вагітність полягає у їх чутливості. Деякі з них можуть бути більш чутливими та давати позитивний результат (виявляти ХГЛ у сечі) раніше, ніж інші – виявити вагітність до затримки. Однак для найточнішого результату краще робити тест після затримки менструації.