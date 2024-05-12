Когда делать тест на беременность, чтобы получить точный результат

Вопрос, когда делать тест на определение беременности, интересует многих женщин, которые планируют или подозревают беременность. Чтобы это определить, нужно знать, есть ли в моче женщины гормон ХГЧ.

Ранним признаком беременности является выработка гормона хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Уровень ХГЧ начинает расти, как только оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в матку.

Смотрите также Как употребление марихуаны во время беременности влияет на детей

Хорионический гонадотропин человека начинает выделяться на 6 – 8 день после зачатия.

Чтобы определить количество хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в организме, достаточно сделать домашний тест на беременность. Тесты на наличие ХГЧ в моче доступны в аптеках без рецепта врача.

В то же время определить уровень ХГЧ можно и с помощью анализа крови на бета-хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ).

Подробно о тестах на беременность

По словам гинеколога, тест на беременность можно делать с первого дня задержки утром. А чтобы убедиться, будет ли получен одинаковый результат, стоит сделать 2 теста на беременность.

Впрочем важно знать, если сделать тест слишком рано – возможен отрицательный результат даже если женщина беременна.

. ХГЧ требует времени для накопления в организме. На ранних сроках организм беременной вырабатывает больше гормона ежедневно. Это повышает вероятность того, что тест на беременность покажет положительный результат.

То есть, если тест на беременность сделано слишком рано, он может быть отрицательным даже при возможной беременности. Поэтому, если вы получили отрицательный результат, а менструация так и не наступила, вы можете также сдать кровь на бета-ХГЧ.

Разница между домашними тестами на беременность заключается в их чувствительности. Некоторые из них могут быть более чувствительными и давать положительный результат (выявлять ХГЧ в моче) раньше, чем другие – выявить беременность до задержки. Однако для точного результата лучше делать тест после задержки менструации.