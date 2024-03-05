Когнітивно-поведінкова терапія: як діє єдиний доказовий метод психотерапії та кому він потрібен

Когнітивно-поведінкова психотерапія (КПТ) – психотерапевтичний підхід, який орієнтується на вивчення та зміну мислення та поведінки.

Що таке когнітивно-поведінкова психотерапія

Ця школа терапії допомагає змінити свою поведінку та ставлення до себе, оточення та світу таким чином, щоб це підвищувало якість життя.

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Структура психотерапії методом КПТ:

Формується запит (проблема) клієнта.

Проводиться концептуалізація, тобто проблема аналізується через призму КПТ – виявляються поведінкові шаблони та реакції, думки та переконання.

Концептуалізацію оформляють у "щоденник КПТ", або, як його ще називають, у щоденник думок.

Складається подальший план робіт.

Головна ідея КПП: наше ставлення до події визначає нашу реакцію. Фахівець, який працює у цьому підході, зветься КПТ-терапевтом. А найперший КПТ-терапевт, фундатор цього підходу — американський психотерапевт Аарон Бек.

Показання для КПТ

Не обов'язково звертатися до фахівця лише тоді, коли вже є виражені симптоми – панічні атаки, висока тривога чи депресивність. Професійний погляд з боку може допомогти знайти інший підхід до нерозв'язних побутових, робочих та особистих проблем.

У клінічному плані ефективність КПТ доведена для:

панічних атак;

депресії;

генералізованого тривожного розладу (ГТР);

розлади харчової поведінки;

синдрому подразненого кишківника;

безсоння;

обсесивно-компульсивний розлад (ОКР);

посттравматичного стресового розладу (ПТСР);

синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ);

біполярного афективного розладу (БАР).

Важливо: на першому місці обов'язково стоїть консультація з лікарем-психотерапевтом чи психіатром та фармакологічне лікування за показаннями.

Як працює КПТ

КПТ працює з нераціональними думками, переконаннями, установками та поведінкою. Допомагає проаналізувати та трансформувати думки та поведінку.

Формулу КПТ можна описати так:

A: подію, що активує, – що сталося; B: думки та переконання – розумовий процес, ставлення до події A; C: наслідки емоційні та поведінкові – реакція.

Пацієнти часто гадають, що реакція (С) залежить від події (А). Але в КПТ саме думки та переконання (B) запускають наслідки (С). У КПТ насамперед працюють із думками та переконаннями про проблемну ситуацію (В), щоб змінити наслідки (С).