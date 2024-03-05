Когнитивно-поведенческая терапия: как действует единственный доказательный метод психотерапии и кому он нужен
Источник:National Library of Medicine
Когнитивно-поведенческая психотерапия (КПТ) - психотерапевтический подход, который ориентируется на изучение и изменение мышления и поведения.
Что такое когнитивно-поведенческая психотерапия
Эта школа терапии помогает изменить свое поведение и отношение к себе, окружению и миру таким образом, чтобы это повышало качество жизни.
Также на тему Чувство тревоги или тревожное расстройство: в Минздраве объяснили, как отличить состояния
Структура психотерапии методом КПТ:
- Формируется запрос (проблема) клиента.
- Проводится концептуализация, то есть проблема анализируется через призму КПТ – выявляются поведенческие шаблоны и реакции, мысли и убеждения.
- Концептуализацию оформляют в "дневник КПТ", или, как его еще называют, в дневник мыслей.
- Составляется дальнейший план работ.
Главная идея КПП: наше отношение к событию определяет нашу реакцию. Специалист, который работает в этом подходе, называется КПТ-терапевтом. А самый первый КПТ-терапевт, основатель этого подхода - американский психотерапевт Аарон Бек.
Показания для КПТ
Не обязательно обращаться к специалисту только тогда, когда уже есть выраженные симптомы – панические атаки, высокая тревога или депрессивность. Профессиональный взгляд со стороны может помочь найти другой подход к неразрешимым бытовым, рабочим и личным проблемам.
В клиническом плане эффективность КПТ доказана для:
- панических атак;
- депрессии;
- генерализованного тревожного расстройства (ГТР);
- расстройства пищевого поведения;
- синдрома раздраженного кишечника;
- бессонницы;
- обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР);
- посттравматического стрессового расстройства (ПТСР);
- синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ);
- биполярного аффективного расстройства (БАР).
Важно: на первом месте обязательно стоит консультация с врачом-психотерапевтом или психиатром и фармакологическое лечение по показаниям.
Как работает КПТ
КПТ работает с нерациональными мыслями, убеждениями, установками и поведением. Помогает проанализировать и трансформировать мысли и поведение.
Формулу КПТ можно описать так:
- A: событие, что активирует, – что произошло;
- B: мысли и убеждения – мыслительный процесс, отношение к событию A;
- C: последствия эмоциональные и поведенческие – реакция.
Пациенты часто думают, что реакция (С) зависит от события (А). Но в КПТ именно мысли и убеждения (B) запускают последствия (С). В КПТ прежде всего работают с мыслями и убеждениями о проблемной ситуации (В), чтобы изменить последствия (С).