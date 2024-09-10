Музика може допомогти побороти депресію

Класична музика має сильний вплив на людські емоції, і її позитивні ефекти виходять за межі загальновідомих. Згідно з останніми дослідженнями, проведеними в Китаї, класичні композиції можуть позитивно впливати на людей, які страждають від депресії, даючи нові можливості для терапії цього розладу.

Нове дослідження депресії

Група вчених провела спостереження за 13 пацієнтами, у яких депресивні стани не лікувалися традиційними методами. В рамках експерименту використали технологію імплантації електродів у найважливіші ділянки мозку, що дозволило здійснити пряме стимулювання передньої частини мозку, включаючи області, відповідальні за регулювання настрою.

Також на тему Як вейпи впливають на самопочуття підлітків: нове велике дослідження

У процесі експерименту учасникам запропонували прослуховування класичної музики, що спричинило помітні зміни. Була зафіксована синхронізація між нейронними коливаннями слухової кори мозку та системою винагороди, що відіграло ключову роль у виникненні емоцій. Ця синхронізація збігалася з покращенням настрою учасників.

Музика може полегшити депресію

Для глибшого розуміння результатів дослідження, учасників розділили на групи залежно від їхньої реакції на музику. Ті, хто був більш чутливим до музичних творів, мали більш виражені покращення, підтверджені нейронною синхронізацією. Цей поділ дав можливість дослідникам глибше вивчити, як музика може сприяти лікуванню депресії та розробити більш цілеспрямовані терапевтичні методи.

Вибір класичної західної музики для дослідження був зроблений навмисне, щоб виключити вплив особистих вподобань учасників, що дозволило отримати більш об'єктивні результати,

– зазначив один з авторів дослідження доктор Бомін Сан (Bomin Sun).

У результаті дані дослідження підтверджують, що музика може служити ефективним доповненням до традиційних методів лікування депресії, відкриваючи шлях для створення персоналізованих терапевтичних підходів, що включають музичну терапію для поліпшення емоційного стану.