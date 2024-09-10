Музыка может помочь побороть депрессию

Классическая музыка оказывает сильное влияние на человеческие эмоции, и ее положительные эффекты выходят за пределы общеизвестных. Согласно последним исследованиям, проведенным в Китае, классические композиции могут положительно влиять на людей, страдающих от депрессии, давая новые возможности для терапии этого расстройства.

Новое исследование депрессии

Группа ученых провела наблюдение за 13 пациентами, у которых депрессивные состояния не лечились традиционными методами. В рамках эксперимента использовали технологию имплантации электродов в важнейшие участки мозга, что позволило осуществить прямое стимулирование передней части мозга, включая области, ответственные за регулирование настроения.

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В процессе эксперимента участникам предложили прослушивание классической музыки, что повлекло заметные изменения. Была зафиксирована синхронизация между нейронными колебаниями слуховой коры мозга и системой вознаграждения, что сыграло ключевую роль в возникновении эмоций. Эта синхронизация совпадала с улучшением настроения участников.

Музыка может облегчить депрессию

Для более глубокого понимания результатов исследования, участников разделили на группы в зависимости от их реакции на музыку. Те, кто был более чувствительным к музыкальным произведениям, имели более выраженные улучшения, подтвержденные нейронной синхронизацией. Это разделение дало возможность исследователям глубже изучить, как музыка может способствовать лечению депрессии и разработать более целенаправленные терапевтические методы.

Выбор классической западной музыки для исследования был сделан умышленно, чтобы исключить влияние личных предпочтений участников, что позволило получить более объективные результаты,

– отметил один из авторов исследования доктор Бомин Сан (Bomin Sun).

В итоге данные исследования подтверждают, что музыка может служить эффективным дополнением к традиционным методам лечения депрессии, открывая путь для создания персонализированных терапевтических подходов, включающих музыкальную терапию для улучшения эмоционального состояния.