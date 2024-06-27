Кіста нирки – невелике утворення з тонкими стінками, усередині якого є рідина. Кіста може розташовуватися на поверхні нирки або тканини органу – паренхімі.

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Наскільки небезпечні кісти

Причини виникнення кіст нирки на цей час не з'ясовані. Відомо, що можливість появи таких новоутворень збільшується з віком. Як правило, кіста нирки не дає жодних симптомів, не викликає неприємних відчуттів та є випадковою знахідкою при проведенні ультразвукового дослідження.

Все залежить від різновиду кісти. Прості кісти – саме вони й зустрічаються найчастіше – не становлять жодної небезпеки. Складні кісти мають потенційний ризик малігнізації – переродження клітин у ракові. На прості кісти вони не схожі: у них може бути відсутній рідинний вміст. Часто вони мають товсту стінку і мають неправильну форму.

Що робити з кістами в нирках

З простою кістою потрібно щось робити тільки у разі виникнення неприємних симптомів:

тупого болю в спині та боці;

підвищення температури тіла;

болю в животі.

Як правило, симптоми обумовлені збільшенням розміру кісти або розвитком ускладнень: інфекційного процесу, пошкодження стінок кісти, утруднення відтоку сечі. У таких ситуаціях лікарі рекомендують дренування кісти – виведення рідини з порожнини за допомогою проколу, або видалення утворення.

Складні кісти вимагають більш пильної уваги. Лікар може рекомендувати активне спостереження чи видалення новоутворення.