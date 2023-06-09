Кава з апельсиновим соком: чому слід негайно відмовитись від цього тренду

Кава з молоком – це уже нудно, а ось новий тренд – бамбл, або капуоранж, здається досить цікавим варіантом урізноманітнити улюблений напій. Однак, фахівці попередили: кава з апельсиновим соком – не найкраще поєднання для вашого здоров'я.

Вони пояснили, чому ж краще не змішувати каву та апельсиновий сік, яка так полюбилась багатьом із нас. Передусім річ у здатності цього комбо впливати на засвоєння організмом поживних речовин.

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Змішування цих двох продуктів може перешкоджати здатності організму засвоювати поживні речовини. Ба більше, поєднання цих напоїв, які мають геть різний рівень pH, може серйозно змінити хімічний склад кожного з них.

Як зробити смак кави цікавим

Якщо ви хочете відчувати трохи цитрусових ноток у еспресо, обирайте відповідні сорти кавових зерен. Інший варіант, як надати каві цитрусового аромату, не змінюючи її складу, це додати до неї екстракт апельсина.

Ще один спосіб додати апельсинового смаку до своєї кави – приготувати cold brew та додати напівзбиті вершки з чистим ванільним екстрактом, екстрактом апельсина та коричневим цукром або кленовим сиропом.

Сироп чи екстракт не взаємодіють з рівнем рН кави, адже вони мають чудовий симбіоз і працюють разом, щоб зберегти смак кави, але додають ніжний аромат.

Які наслідки для здоров'я від споживання капуоранж? З точки зору дієтології змішування кави і апельсинового соку може не лише вплинути на смак, а й призвести до болю в шлунку. Адже, і апельсиновий сік, і кава є висококислотними продуктами. Кава може стимулювати вироблення шлункової кислоти, що може призвести до симптомів кислотного рефлюксу або печії.

Чому це непоєднувані напої

Таніни (водорозчинні поліфеноли, які є в багатьох рослинних продуктах), які містяться в каві, можуть блокувати засвоєння вітаміну С, який є в апельсиновому соку. Тому рекомендується робити мінімум годинну перерву між вживанням цих напоїв.

Водночас у споживанні кави багато позитивних ефектів. Окрім стимуляції вироблення шлункової кислоти, кава може стимулювати вироблення жовчі та посилювати моторику шлунково-кишкового тракту, а це корисно для нашого травлення та метаболізму.



Cама по собі кава є корисною / Фото Unsplash

Крім того, антиоксиданти, які містяться в каві, можуть мати протизапальну дію на організм і кишківник.