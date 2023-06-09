Кофе с апельсиновым соком: почему следует немедленно отказаться от этого тренда

Кофе с молоком – это уже скучно, а вот новый тренд – бамбл или капуоранж, кажется довольно интересным вариантом разнообразить любимый напиток. Однако специалисты предупредили: кофе с апельсиновым соком – не самое лучшее сочетание для вашего здоровья.

Они объяснили, почему лучше не смешивать кофе и апельсиновый сок, который так полюбился многим из нас. Прежде всего, дело в способности этого комбо влиять на усвоение организмом питательных веществ.

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Смешивание этих двух продуктов может препятствовать способности организма усваивать питательные вещества. Более того, сочетание этих напитков, которые имеют совершенно разный уровень pH, может серьезно изменить химический состав каждого из них.

Как сделать вкус кофе интересным

Если вы хотите чувствовать немного цитрусовых ноток в эспрессо, выбирайте соответствующие сорта кофейных зерен. Другой вариант, как придать кофе цитрусовому аромату, не меняя его состав, это добавить к нему экстракт апельсина.

Еще один способ добавить апельсиновый вкус к кофе – приготовить cold brew и добавить полувзбитые сливки с чистым ванильным экстрактом, экстрактом апельсина и коричневым сахаром или кленовым сиропом.

Сироп или экстракт не взаимодействуют с уровнем рН кофе, ведь они имеют отличный симбиоз и работают вместе, чтобы сохранить вкус кофе, но добавляют нежный аромат.

Каковы последствия для здоровья от употребления капуоранж? С точки зрения диетологии смешение кофе и апельсинового сока может не только повлиять на вкус, но и привести к боли в желудке. Ведь и апельсиновый сок, и кофе являются высококислотными продуктами. Кофе может стимулировать выработку желудочной кислоты, что может привести к симптомам кислотного рефлюкса или изжоги.

Почему это не сочетаемые напитки

Танины (водорастворимые полифенолы, содержащиеся во многих растительных продуктах), содержащиеся в кофе, могут блокировать усвоение витамина С, который есть в апельсиновом соке. Поэтому рекомендуется делать минимум часовой перерыв между употреблением этих напитков.

В то же время в потреблении кофе много положительных эффектов. Кроме стимуляции выработки желудочной кислоты, кофе может стимулировать выработку желчи и усиливать моторику желудочно-кишечного тракта, что полезно для пищеварения и метаболизма.



Cама по себе кофе полезен / Фото Unsplash

Кроме того, содержащиеся в кофе антиоксиданты могут оказывать противовоспалительное действие на организм и кишечник.