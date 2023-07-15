"Серце сина б'ється": мама хлопчика, який став донором для трьох дітей, розповіла їх історію

Мама 4-річного хлопчика Юри, який став посмертним донором і врятував життя трьох діток, розповіла про те, що стало причиною смерті сина і як наважилась дати дозвіл на трансплантацію органів.

Історія про те, як мама слухає, як б'ється серце її сина у грудях 6-річної Софійки розчулила багатьох українців. Це Катерина Сотникова і вона у фейсбуці поділилась своєю історією, інформує 24 Канал.

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Юра народився в Запоріжжі, де до відомих подій у країні ми щасливо жили всією родиною. Далі вимушено змінювалися міста, країни. А навесні цього року я з сином приїхала в місто Рівне,

– пише Катерина.

Все розуміла, але не могла прийняти

Біда сталась 3 липня – у здорової життєрадісної дитини після денного сну стався спонтанний крововилив у головний мозок. За словами Катерини, не було жодних провісників: падінь, ударів головою чи будь-якої іншої причини.

"МРТ провели в найближчу годину. Коли мені оголосили результати, мій шок і жах я не забуду ніколи. Я все зрозуміла, як лікар, але не могла прийняти, як мати", – зізнається Катерина.

Катерина почала боротися за життя свого єдиного сина, шукати шляхи порятунку, і хапалася за всі примарні шанси. За кілька днів свідомість почала приймати реальність, яка за роки роботи в реанімації була їй дуже близька і зрозуміла.

Є неминучість, я знаю, який вона має вигляд. Смерть мозку. Це тільки справа часу. Що відбувається далі з тілом, вже точно бачила не раз. Юра майже одразу опинився в глибокій комі, без перспектив на життя,

– розповіла мама.

Звісно, що Катерина знала, що операції з пересадки органів проводяться в Україні. І коли усвідомила, що сина вже не врятувати, але є шанс врятувати когось іншого – виникла мета її здійснити. Розповідає, що сама була ініціатором, попросила допомоги в колег у пошуках варіантів, куди можна звернутися.

"З боку виглядає божевіллям і дикістю. Але так склалося, що я не тільки мама, а ще й лікар. І моє розуміння того, що відбувається, набагато ширше, ніж у людей далеких від медицини", – додає жінка.

"Далі писати дуже боляче"

Усі організаційні моменти та транспортування вирішувалися Рівненською обласною дитячою лікарнею та Інститутом серця в Києві.

Катерина пригадує, що синочка проводжав в операційну весь персонал.

"Крізь свої я бачила і їхні сльози. Спасибі вам за розуміння і підтримку. Ви Люди і Лікарі з великої літери, і тільки так!", – написала мама.

До ночі Катерина чекала результату операції. Коли їй сказали, що серце вже б'ється в іншій дитині, вона вперше щиро посміхнулася. Серце її сина б'ється! Пізніше вона дізналася про врятованих хлопчиків із клініки Охматдит, яким було пересаджено нирки та печінку.

Вранці я побачила Соломію, слухала серце. Морально я до цього була готова. А ось коли вона тут же прокинулася і покликала маму, я розгубилася. Ось це і є та грань, коли смерть дає життя. Мені стало легше,

– розповіла Катерина.

Катерина слухає, як б'ється серце її сина Юрчика у грудях Софійки / Фото з фейсбуку клініки "Охматдит"

Жінка пише, що тоді – в понеділок увечері 3 липня, її світ завалився і ніколи не стане колишнім. Але вона вірить сподівається, що 9 липня відродився світ у цих трьох дітях.