"Сердце сына бьется": мама мальчика, ставшего донором для троих детей, рассказала их историю

Мама 4-летнего мальчика Юры, который стал посмертным донором и спас жизнь трех детей, рассказала о том, что стало причиной смерти сына и как решилась дать разрешение на трансплантацию органов.

История о том, как мама слушает, как бьется сердце ее сына в груди 6-летней Софийки умилила многих украинцев. Это Екатерина Сотникова и она в фейсбуки поделилась своей историей, информирует 24 Канал.

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Юра родился в Запорожье, где до известных событий в стране мы жили счастливо всей семьей. Далее вынужденно сменялись города, страны. А весной этого года я с сыном приехала в Ровно,

– пишет Екатерина.

Все понимала, но не могла принять

Беда произошла 3 июля – у здорового жизнерадостного ребенка после дневного сна произошло спонтанное кровоизлияние в мозг. По словам Екатерины, не было никаких предсказателей: падений, ударов головой или какой-либо другой причины.

"МРТ провели в ближайший час. Когда мне объявили результаты, мой шок и ужас я не забуду никогда. Я все поняла как врач, но не могла принять, как иметь", – признается Екатерина.

Екатерина начала бороться за жизнь своего единственного сына, искать пути спасения и хваталась за все призрачные шансы. Через несколько дней сознание начало принимать реальность, которая за годы работы в реанимации была ей очень близка и понятна.

Есть неизбежность, я знаю, как она выглядит. Смерть мозга. Это только дело времени. Что происходит дальше с телом, уж точно видела не раз. Юра почти сразу оказался в глубокой коме, без перспектив на жизнь,

– рассказала мама.

Естественно, Екатерина знала, что операции по пересадке органов проводятся в Украине. И когда осознала, что сына уже не спасти, но есть шанс спасти кого-то другого – возникла цель ее осуществить. Рассказывает, что сама была инициатором, попросила помощи у коллег в поисках вариантов, куда можно обратиться.

"Со стороны выглядит безумием и дикостью. Но так сложилось, что я не только мама, а еще и врач. И мое понимание происходящего гораздо шире, чем у людей далеких от медицины", – добавляет женщина.

"Далее писать очень больно"

Все организационные моменты и транспортировка решались Ровенской областной детской больницей и Институтом сердца в Киеве.

Екатерина напоминает, что сынишка провожал в операционную весь персонал.

"Сквозь свои я видела и их слезы. Спасибо вам за понимание и поддержку. Вы Люди и Врачи с заглавной буквы, и только так!", – написала мама.

К ночи Екатерина ждала результата операции. Когда ей сказали, что сердце уже бьется у другого ребенка, она впервые искренне улыбнулась. Сердце ее сына бьется! Позже она узнала о спасенных мальчиках из клиники Охматдет, которым были пересажены почки и печень.

Утром я увидела Соломию, слушала сердце. Нравственно я к этому была готова. А вот когда она тут же очнулась и позвала маму, я растерялась. Вот это и есть та грань, когда смерть дает жизнь. Мне стало легче,

– рассказала Екатерина.

Екатерина слушает, как бьется сердце ее сына Юрчика в груди Софийки / Фото из фейсбука клиники "Охматдет"

Женщина пишет, что тогда – в понедельник вечером 3 июля, ее мир рухнул и никогда не станет прежним. Но она верит, что 9 июля возродился мир в этих трех детях.