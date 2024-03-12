Перевірка ВЛК в Києві: росіяни перекрутили слова міністра Ляшка та поширюють фейки

Перекручування та виривання з контексту – типові інструменти пропагандистів. На початку січня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив про організаційні зміни в роботі, зокрема і для запобігання корупції. Утім, більше йдеться про уникнення черг та поліпшення умов проходження військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних.

У мережі поширюють інформацію, нібито українські лікарі масово вимагають у мобілізованих хабарі за запис про хвороби на військовій медичній комісії. Про це начебто заявив очільник Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

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Що насправді сказав Ляшко

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко такого не говорив. Допис ілюструє кадр з інтерв’ю міністра на ютуб-каналі "Ми – Україна" за 29 червня 2023 року. Інтерв’ю стосувалося захисту від радіації, поточної ситуації на затоплених після підриву Каховської ГЕС територіях та роботи медичної системи: вакцинації, третього етапу медичної реформи, програми "Доступні ліки" тощо. Про роботу військово-лікарських комісій (ВЛК) мова не йшла.

4 березня 2024 року Ляшко повідомив, що розпочинається перевірка ВЛК у місті Київ.

Таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які ми отримуємо останнім часом. Основні з них стосуються дуже базових речей, які при бажанні можна оперативно виправити. Це і недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути,

– конкретизував міністр.

Він зазначив і те, що корупційна складова не залишається поза увагою, утім не давав кількісних оцінок і не називав корупцію "масовою".

Боротьба з корупцією

Ба більше, ще 10 січня 2024 року міністр приїздив до Тернопільщини, де презентував створення "Центрів досконалості", в яких навчатимуть фахівців з реабілітації. Також очільник міністерства відповідав на питання журналістів, зокрема і щодо корупції під час проходження ВЛК. Про жодну масовість корупційних випадків теж згадок не було.

Натомість Віктор Ляшко повідомив про зміну підходу до проведення комісій задля оптимізації процедури та запобіганню появі корупції. Так, розроблено окремий пакет в рамках Програми медичних гарантій, який дозволяє закріпити за кожним ТЦК окремий заклад охорони здоров’я. Таким чином усі візити фіксуються в Електронній системі охорони здоров’я, що має знижувати корупційні ризики при проходженні медичної комісії.

Якщо виникає підозра щодо порушення, наприклад, більше ніж 4 дні проводиться медичне обстеження військовозобов’язаного, то дані додатково передаються до департаментів охорони здоров’я. Вони працюють з головами ВЛК за конкретним закладом. Для протидії корупції при проходженні медичної комісії Міністерство охорони здоров’я України співпрацює і з правоохоронними органами.

Тобто проблема корупції справді є, однак немає можливості оцінити, наскільки вона є масовою. Наразі Міністерство охорони здоров’я України зосереджене на організаційних питаннях, які можна вирішити досить швидко і забезпечити чіткий процес проходження медичного огляду. Потім, за словами міністра, більш детально буде розбиратися кожне звернення, яке приходило на гарячу лінію МОЗ та НСЗУ щодо якості проведення медичних оглядів.

"У нас є можливості й компетенція перевірити, що відбувається у кожній комісії. За результатами будемо ухвалювати управлінські рішення", – наголосив міністр 6 березня в ефірі телемарафону "Єдині новини".