Проверка ВВК в Киеве: россияне перекрутили слова министра Ляшко и распространяют фейки

Перекручивание и вырывание из контекста - типичные инструменты пропагандистов. В начале января министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил об организационных изменениях в работе, в том числе и для предотвращения коррупции. Впрочем, больше речь идет об избежании очередей и улучшении условий прохождения военно-врачебной комиссии для военнообязанных.

В сети распространяют информацию, якобы украинские врачи массово требуют у мобилизованных взятки за запись о болезни на военной медицинской комиссии. Об этом якобы заявил глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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Что на самом деле сказал Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко такого не говорил. Сообщение иллюстрирует кадр из интервью министра на ютуб-канале "Мы – Украина" за 29 июня 2023 года. Интервью касалось защиты от радиации, текущей ситуации на затопленных после подрыва Каховской ГЭС территориях и работы медицинской системы: вакцинации, третьего этапа медицинской реформы, программы "Доступные лекарства" и тому подобное. О работе военно-врачебных комиссий (ВВК) речь не шла.

4 марта 2024 года Ляшко сообщил, что начинается проверка ВВК в городе Киев.

Такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые мы получаем в последнее время. Основные из них касаются очень базовых вещей, которые при желании можно оперативно исправить. Это и несоблюдение электронной очереди, и отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, и не оптимизированные маршруты,

– конкретизировал министр.

Он отметил и то, что коррупционная составляющая не остается без внимания, впрочем не давал количественных оценок и не называл коррупцию "массовой".

Борьба с коррупцией

Более того, еще 10 января 2024 года министр приезжал в Тернопольскую область, где презентовал создание "Центров совершенства", в которых будут обучать специалистов по реабилитации. Также глава министерства отвечал на вопросы журналистов, в том числе и о коррупции при прохождении ВВК. Ни о какой массовости коррупционных случаев тоже упоминаний не было.

Зато Виктор Ляшко сообщил об изменении подхода к проведению комиссий для оптимизации процедуры и предотвращению появления коррупции. Так, разработан отдельный пакет в рамках Программы медицинских гарантий, который позволяет закрепить за каждым ТЦК отдельное учреждение здравоохранения. Таким образом все визиты фиксируются в Электронной системе здравоохранения, что должно снижать коррупционные риски при прохождении медицинской комиссии.

Если возникает подозрение о нарушении, например, более 4 дней проводится медицинское обследование военнообязанного, то данные дополнительно передаются в департаменты здравоохранения. Они работают с председателями ВВК по конкретному учреждению. Для противодействия коррупции при прохождении медицинской комиссии Министерство здравоохранения Украины сотрудничает и с правоохранительными органами.

То есть проблема коррупции действительно есть, однако нет возможности оценить, насколько она является массовой. Сейчас Министерство здравоохранения Украины сосредоточено на организационных вопросах, которые можно решить достаточно быстро и обеспечить четкий процесс прохождения медицинского осмотра. Затем, по словам министра, более подробно будет разбираться каждое обращение, которое приходило на горячую линию Минздрава и НСЗУ по качеству проведения медицинских осмотров.

"У нас есть возможности и компетенция проверить, что происходит в каждой комиссии. По результатам будем принимать управленческие решения", – подчеркнул министр 6 марта в эфире телемарафона "Единые новости".