Інфаркт міокарда – одне з найнебезпечніших і найпоширеніших захворювань сучасності – можливо, спричиняється не лише “класичними” факторами, такими як високий рівень холестерину чи гіпертонія.

До такого несподіваного висновку дійшла група дослідників із Фінляндії та Великої Британії. Їхні сенсаційні результати, опубліковані у Journal of the American Heart Association, змінюють звичні уявлення про причини розвитку інфаркту та відкривають можливості для нових підходів у лікуванні, діагностиці й навіть профілактиці цього небезпечного стану, повідомляє 24 Канал.

Бактерії в судинах

У масштабному дослідженні фахівці проаналізували атеросклеротичні бляшки – небезпечні "латки" всередині судин – у людей, які померли від раптової серцевої смерті, а також у пацієнтів після хірургічного видалення звужених артерій.

Виявилося, що всередині таких бляшок протягом багатьох років або навіть десятиліть можуть існувати колонії бактерій, які формують так звані біоплівки – желеподібні структури, приховані від зовнішнього впливу.

Особливість цих біоплівок у тому, що вони допомагають бактеріям, переважно стрептококам із порожнини рота (виявлені більш ніж у 40% зразків), тривалий час залишатись "невидимими" для імунної системи. Антибіотики також малоефективні проти таких мікроорганізмів, оскільки захисна плівка робить їх практично недоторканими.

Як бактерії пов’язані з інфарктом?

Вчені вважають, що за певних обставин – наприклад, під час вірусної інфекції чи іншого сильного зовнішнього стресу – біоплівка "прокидається", і бактерій всередині стає більше. У відповідь організм запускає імунну атаку, виникає запалення, яке буквально "розриває" атеросклеротичну бляшку. У місці розриву швидко формується тромб, що блокує кровотік і призводить до інфаркту.

Попри те, що участь бактерій у розвитку серцево-судинних хвороб припускали ще багато років тому, лише зараз ми отримали явні докази – у зразках бляшок виявили ДНК одразу кількох видів оральних мікроорганізмів,

– зазначив керівник дослідження, професор Пекка Кархунен з Університету Тампере.

Додатково науковцям вдалося розробити спеціальні антитіла, що розпізнають знайдені бактерії. За їхньою допомогою вперше вдалося візуалізувати біоплівки в артеріях – та зафіксувати їхню активацію саме під час інфаркту міокарда.

Що можна з цим зробити?

На думку авторів роботи, їхнє відкриття може перевернути сучасні методи боротьби із серцево-судинними захворюваннями. Тепер можливий розвиток нових способів діагностики та терапії інфарктів, а згодом – навіть створення вакцин, які можуть запобігати важким формам атеросклерозу та інфарктам.

Таким чином, дослідники радять ширше дивитись на здоров’я серця: важливими стають не лише тиск і холестерин, але й стан мікрофлори ротової порожнини та імунітету.