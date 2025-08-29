Инфаркт миокарда – одно из самых опасных и распространенных заболеваний современности – возможно, вызывается не только "классическими" факторами, такими как высокий уровень холестерина или гипертония.

К такому неожиданному выводу пришла группа исследователей из Финляндии и Великобритании. Их сенсационные результаты, опубликованы в Journal of the American Heart Association, меняют привычные представления о причинах развития инфаркта и открывают возможности для новых подходов в лечении, диагностике и даже профилактике этого опасного состояния, сообщает 24 Канал.

Бактерии в сосудах

В масштабном исследовании специалисты проанализировали атеросклеротические бляшки – опасные "заплатки" внутри сосудов – у людей, умерших от внезапной сердечной смерти, а также у пациентов после хирургического удаления суженных артерий.

Оказалось, что внутри таких бляшек в течение многих лет или даже десятилетий могут существовать колонии бактерий, которые формируют так называемые биопленки – желеобразные структуры, скрытые от внешнего воздействия.

Особенность этих биопленок в том, что они помогают бактериям, преимущественно стрептококкам из полости рта (обнаружены более чем в 40% образцов), длительное время оставаться "невидимыми" для иммунной системы. Антибиотики также малоэффективны против таких микроорганизмов, поскольку защитная пленка делает их практически нетронутыми.

Как бактерии связаны с инфарктом?

Ученые считают, что при определенных обстоятельствах – например, во время вирусной инфекции или иного сильного внешнего стресса – биопленка "просыпается", и бактерий внутри становится больше. В ответ организм запускает иммунную атаку, возникает воспаление, которое буквально "разрывает" атеросклеротическую бляшку. В месте разрыва быстро формируется тромб, что блокирует кровоток и приводит к инфаркту.

Несмотря на то, что участие бактерий в развитии сердечно-сосудистых болезней предполагали еще много лет назад, только сейчас мы получили явные доказательства – в образцах бляшек обнаружили ДНК сразу нескольких видов оральных микроорганизмов,

– отметил руководитель исследования, профессор Пекка Кархунен из Университета Тампере.

Дополнительно ученым удалось разработать специальные антитела, распознающие найденные бактерии. С их помощью впервые удалось визуализировать биопленки в артериях – и зафиксировать их активацию именно во время инфаркта миокарда.

Что можно с этим сделать?

По мнению авторов работы, их открытие может перевернуть современные методы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Теперь возможно развитие новых способов диагностики и терапии инфарктов, а впоследствии – даже создание вакцин, которые могут предотвращать тяжелые формы атеросклероза и инфаркты.

Таким образом, исследователи советуют шире смотреть на здоровье сердца: важными становятся не только давление и холестерин, но и состояние микрофлоры ротовой полости и иммунитета.