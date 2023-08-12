Як зіпсувати дитині імунітет або чому чистота – це ворог наш

Малюкам подобається пробувати на смак все, до чого вони можуть дотягнутися: їжу з підлоги, полуницю з грядки або взагалі щось неїстівне на кшталт кота чи пса. І це абсолютно нормально.

Світ не стерильний

Найчастіше, якщо дитина щось їла, а потім кинула це на підлогу, батьки (особливо молоді) починають панікувати. Як правило, вони переживають, що ця їжа стає небезпечно. Адже мало що є на підлозі – сальмонела, кишкова паличка, інші мікроби.

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Але потенційні патогени живуть на будь-якому предметі, який потрапить не лише на підлогу, а й на стіл чи стіну, адже навколишній світ у принципі не стерильний. Крім того, щоб мікроорганізми могли нашкодити, їжа має потрапити на стовідсотково заражену поверхню з великою кількістю патогенів. А ще в людини має бути ослаблений імунітет.

Як у малюка формується імунітет

Імунітет у дітей формується так:

вперше немовля зустрічається з бактеріями, коли проходить по родових шляхах мами;

потім дитина з молоком матері отримує антитіла – імунні білки, які борються з інфекціями;

потім малюк починає виробляти антитіла самостійно.

Є таке явище, як побутова імунізація – формування антитіл до потенційних патогенів при контакті з ними в домашніх умовах. Найшвидше імунітет "дозріває", якщо дитині дозволяють контактувати з домашніми патогенами, – аж до зниження ризику розвитку астми.

Батьки, які двічі на день стерилізують будь-яку горизонтальну поверхню в домі, миють овочі та фрукти антибактеріальним милом і забороняють дітям навіть близько підходити до домашніх тварин, завдають непоправної шкоди імунній системі своїх малюків. Організм дитини фізично не зможе навчитися справлятися з загрозами зовнішнього середовища, а імунітет, що не сформувався, даватиме найхимерніші збої, від алергії до найважчих аутоімунних захворювань, що характеризуються примхами в роботі імунної системи, через які вона починає атакувати здорові тканини організму.

Відповідно, спроби максимально очистити середовище, в якому росте дитина, швидше зашкодять її імунітету, ніж допоможе. А це означає, що їжу, яка впала на підлогу або іграшку в приміщенні, де малюк проживає або де часто буває, можна йому вручити і навіть не переживати. Особливо якщо дитина більшу частину часу і так проводить на підлозі, а діти граються найчастіше саме там.

У давнину люди жили в набагато брудніших умовах, ніж сьогодні. Безумовно, звичка мити руки та харчі допомогла врятувати життя мільйонів немовлят. Проте надто чисте середовище для здоров'я скоріше небезпечне.

Річ у тім, що раніше, згідно з гіпотезою "старих друзів", люди набагато частіше контактували з мікроорганізмами, з якими наше тіло вступило в симбіотичний зв'язок (а їх тисячі! ). Причому багато хто з них до нашого організму потрапив випадково – під час полювання чи збирання – і почав допомагати, наприклад, у роботі травної системи.

Коли небезпека справді є

Однак ризик захворіти в деяких випадках все ж таки зберігається. Наприклад, це стосується продуктів, які тривалий час пролежали десь у вологому середовищі, особливо на підлозі.

Так, іграшки, які дитина до цього довго облизувала, достатньо промити водою з милом, оскільки на гладких твердих поверхнях патогени розмножуються повільно. А ось вчорашнє печиво (ще й перемішане з фруктовим пюре), кашу чи варену картоплю доведеться відправити у відро для сміття – їх вже заповнили продукти життєдіяльності бактерій.

Також доведеться продезінфікувати соску та іграшки, які дитина впустила у громадському місці чи на вулиці. Річ у тім, що поза домом патогени небезпечніші (сальмонела, листерії, ротавірус), до контакту з якими імунна система малюка (і навіть багатьох дорослих) не готова. Тверді продукти також потрібно промити, а пухкі викинути.

Важливо підтримувати баланс між захистом здоров'я дитини та дозволом йому досліджувати світ навколо себе. Діти часто вивчають світ через відчуття, включаючи смак та текстури різних предметів. Попри те, що багато предметів і поверхонь можуть містити бактерії та мікроби, в більшості випадків організм дитини має здатність боротися з цими мікроорганізмами.