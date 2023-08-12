Как испортить ребенку иммунитет или почему чистота – это враг наш

Малышам нравится пробовать на вкус все, до чего они могут дотянуться: еду с пола, клубнику из грядки или вообще что-то несъедобное вроде кота или кобеля. И это совсем нормально.

Мир не стерильный

Чаще всего, если ребенок что-то ел, а потом бросил это на пол, родители (особенно молодые) начинают паниковать. Как правило, они переживают, что эта еда становится небезопасной. Ведь мало что есть на полу – сальмонелла, кишечная палочка, другие микробы.

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Но потенциальные патогены живут на любом предмете, который попадет не только на пол, но и стол или стену, ведь окружающий мир в принципе не стерилен. Кроме того, чтобы микроорганизмы могли навредить, пища должна попасть на полностью зараженную поверхность с большим количеством патогенов. А еще у человека должен быть ослаблен иммунитет.

Как у малыша формируется иммунитет

Иммунитет у детей формируется так:

впервые младенец встречается с бактериями, когда проходит по родовым путям мамы;

затем ребенок с молоком матери получает антитела – иммунные белки, борющиеся с инфекциями;

затем малыш начинает производить антитела самостоятельно.

Есть такое явление, как бытовая иммунизация – формирование антител к потенциальным патогенам при контакте с ними в домашних условиях. Быстрее всего иммунитет "созревает", если ребенку позволяют контактировать с домашними патогенами, – вплоть до снижения риска развития астмы.

Родители, дважды в день стерилизующие любую горизонтальную поверхность в доме, моют овощи и фрукты антибактериальным мылом и запрещают детям даже близко подходить к домашним животным, наносят непоправимый вред иммунной системе своих малышей. Организм ребенка физически не сможет научиться справляться с угрозами внешней среды, а не сформировавшийся иммунитет будет давать самые причудливые сбои, от аллергии до самых тяжелых аутоиммунных заболеваний, характеризующихся прихотями в работе иммунной системы, из-за которых он начинает атаковать здоровые ткани организма.

Соответственно, попытки максимально очистить среду, в которой растет ребенок, скорее повредят его иммунитету, чем поможет. А это значит, что еду, упавшую на пол или игрушку в помещении, где малыш проживает или где часто бывает, можно ему вручить и даже не переживать. Особенно если ребенок большую часть времени и так проводит на полу, а дети играют чаще всего именно там.

В древности люди жили в гораздо более грязных условиях, чем сегодня. Безусловно, привычка мыть руки и продукты помогла спасти жизнь миллионов младенцев. Однако слишком чистая среда для здоровья скорее опасна.

Дело в том, что раньше, согласно гипотезе "старых друзей", люди гораздо чаще контактировали с микроорганизмами, с которыми наше тело вступило в симбиотическую связь (а их тысячи!). Причем многие из них в наш организм попали случайно – во время охоты или уборки – и начали помогать, например, в работе пищеварительной системы.

Когда опасность действительно есть

Однако риск заболеть в некоторых случаях все же сохраняется. Например, это касается продуктов, длительно пролежавших где-то во влажной среде, особенно на полу.

Да, игрушки, которые ребенок до этого долго облизывал, достаточно промыть водой с мылом, поскольку на гладких твердых поверхностях патогены размножаются медленно. А вот вчерашнее печенье (еще и перемешаное с фруктовым пюре), кашу или вареный картофель придется отправить в мусорное ведро – их уже заполнили продукты жизнедеятельности бактерий.

Также придется продезинфицировать соски и игрушки, которые ребенок уронил в общественном месте или на улице. Дело в том, что вне дома патогены более опасны (сальмонелла, листерии, ротавирус), к контакту с которыми иммунная система малыша (и даже многих взрослых) не готова. Жесткие продукты также нужно промыть, а рыхлые выбросить.

Важно поддерживать баланс между защитой здоровья и разрешением ему исследовать мир вокруг себя. Дети часто изучают мир через ощущения, включая вкус и текстуры разных предметов. Несмотря на то, что многие предметы и поверхности могут содержать бактерии и микробы, в большинстве случаев организм ребенка имеет способность бороться с этими микроорганизмами.