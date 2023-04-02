У МОЗ пояснили, хто може видати пацієнту електронний рецепт

Після хвилі обурення та суспільних дискусій щодо доречності продажу певних ліків лише за рецептом, у МОЗ вирішили роз'яснити ситуацію. Там наголосили, що з 1 квітня кількість рецептурних лікарських засобів не змінюється.

Як сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, для українських пацієнтів з'являється додатковий сервіс – електронний рецепт, передає 24 Канал.

Дивіться також Де в Україні можна купити будь-які ліки без рецепта: пояснення Ляшка

Міністр наголосив, що рецептурні препарати мають продаватися і вживатися за рецептом лікаря, але водночас в Україні діє воєнний стан і з 5 травня 2022 року МОЗ дозволило продаж рецептурних ліків без рецепта в разі належного обґрунтування.

"Ми маємо прифронтові території, де ускладнений доступ до меддопомоги. Але з 1 квітня ми просто запроваджуємо додатковий сервіс, який дозволяє спростити можливість отримання рецептурного препарату", –пояснив він.

Хто може видати пацієнту електронний рецепт

Ляшко зауважив, що якщо людина тривалий час вживає рецептурний препарат, їй не потрібно весь час ходити до лікаря. Достатньо зв'язатися зі своїм сімейним лікарем телефоном.

Вона може в дистанційній формі отримати рецепт на цей препарат і погасити його найближчій до місця проживання аптеці,

– сказав він.

За словами Ляшка МОЗ розв'язує 2 питання: доступність та якість і паралельно бореться за безоплатність, розширюючи програму "Доступні ліки" і рекомендує цікавитися у свого лікаря, чи певна група препаратів увійшла до цієї програми.

У МОЗ зазначили, що рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обов'язкового призначення лікарем, можна, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта.

Ляшко зауважив, що Міністерство охорони здоров'я планувало запровадити електронні рецепти на антибіотики з 1 квітня 2022 року. Однак, через повномасштабне вторгнення, цю процедуру відтермінували. У травні того ж року, МОЗ відхилило випуск рецептурних ліків. У серпні, постачання медикаментів стабілізувалося, і тому міністерство почало повністю контролювати процес випуску ліків в різних регіонах.