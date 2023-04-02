В Минздраве объяснили, кто может выдать пациенту электронный рецепт

После волны возмущения и общественных дискуссий по поводу уместности продажи определенных лекарств только по рецепту, в Минздраве решили разъяснить ситуацию. Там отметили, что с 1 апреля количество рецептурных лекарственных средств не меняется.

Как сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телемарафона, для украинских пациентов появляется дополнительный сервис – электронный рецепт, передает 24 Канал.

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Министр подчеркнул, что рецептурные препараты должны продаваться и употребляться по рецепту врача, но в то же время в Украине действует военное положение и с 5 мая 2022 года Минздрав разрешил продажу рецептурных лекарств без рецепта в случае надлежащего обоснования.

"У нас есть прифронтовые территории, где усложнен доступ к медпомощи. Но с 1 апреля мы просто вводим дополнительный сервис, позволяющий упростить возможность получения рецептурного препарата", – пояснил он.

Кто может выдать пациенту электронный рецепт

Ляшко отметил, что если человек длительное время употребляет рецептурный препарат, ему не нужно все время ходить к врачу. Достаточно связаться со своим семейным врачом по телефону.

Она может в дистанционной форме получить рецепт на этот препарат и погасить его ближайшей к месту жительства аптеке.

– сказал он.

По словам Ляшко МОЗ решает 2 вопроса: доступность и качество и параллельно борется за безвозмездность, расширяя программу "Доступные лекарства" и рекомендует интересоваться у своего врача, вошла ли определенная группа препаратов в эту программу.

В Минздраве отметили, что рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них нужен рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, можно по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта.

Ляшко отметил, что Министерство здравоохранения планировало ввести электронные рецепты на антибиотики с 1 апреля 2022 года. Однако из-за полномасштабного вторжения эту процедуру отсрочили. В мае того же года Минздрав отклонил выпуск рецептурных лекарств. В августе поставки медикаментов стабилизировались, и поэтому министерство начало полностью контролировать процесс выпуска лекарств в разных регионах.