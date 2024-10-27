Що це на губі: як відрізнити герпес від прища
Джерело:Livestrong.com
Іноді складно сплутати герпес і прищ, оскільки обидва можуть виглядати як червоні опуклі гульки. Особливо, коли герпес перебуває на ранній стадії.
Лікарка-дерматолог Маріса Гаршик дала кілька порад, які можуть допомогти визначити, чи то на губі герпес, чи просто прищик. Про це пише Livestrong.com.
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Головна відмінність між герпесом та прищем
Герпес є невеликим. Зазвичай він з'являється навколо губ як маленькі бульбашки, заповнені рідиною. Ви можете відчувати свербіння або печіння перед утворенням виразок. Після появи вони лопаються й утворюють струп. Переважно вони загоюються впродовж двох – трьох тижнів.
Герпес на губах – це інфекція, викликана вірусом простого герпесу типу 1 (HSV-1), який може передаватися через близький контакт, поцілунки або оральний секс.
Коли ви підхоплюєте вірус HSV-1, перший час у вас можуть виникнути відповідні симптоми: лихоманка, біль у горлі, біль у яснах, головний біль, біль у м'язах або опухлі лімфатичні вузли.
Натомість прищі з'являються, коли сальні залози шкіри засмічуються брудом чи бактеріями. Іноді вони можуть червоніти, запалюватися або виділяти гній чи рідину.
Прищі не викликаються вірусом і заразні. Зазвичай вони утворюються навколо губ на підборідді. Але також можуть з'явитися на щоках, носі, лобі, шиї, спині, плечах або грудях.
Відмінні ознаки
|Герпес
|Прищ
|Зазвичай виникає довкола губ.
|Може з'явитися у будь-якому місці: на обличчі, шиї, грудях чи спині.
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Спочатку це скупчення дрібних бульбашок, заповнених прозорою рідиною. Переважно герпес немає білої "голівки".
Після лускання бульбашок утворюється струп. Область довкола бляшки більш помітно червона.
|Зазвичай це один червоний горбок. Він може мати білу "голівку", з якої сочиться гній.
|Відчувається печіння, свербіж чи поколювання. Особливо перед висипанням.
|Не пече і не свербить. Просто болючий під час появи та кілька днів після.