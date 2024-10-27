Що це на губі: як відрізнити герпес від прища

Іноді складно сплутати герпес і прищ, оскільки обидва можуть виглядати як червоні опуклі гульки. Особливо, коли герпес перебуває на ранній стадії.

Лікарка-дерматолог Маріса Гаршик дала кілька порад, які можуть допомогти визначити, чи то на губі герпес, чи просто прищик. Про це пише Livestrong.com.

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Головна відмінність між герпесом та прищем

Герпес є невеликим. Зазвичай він з'являється навколо губ як маленькі бульбашки, заповнені рідиною. Ви можете відчувати свербіння або печіння перед утворенням виразок. Після появи вони лопаються й утворюють струп. Переважно вони загоюються впродовж двох – трьох тижнів.

Герпес на губах – це інфекція, викликана вірусом простого герпесу типу 1 (HSV-1), який може передаватися через близький контакт, поцілунки або оральний секс.

Коли ви підхоплюєте вірус HSV-1, перший час у вас можуть виникнути відповідні симптоми: лихоманка, біль у горлі, біль у яснах, головний біль, біль у м'язах або опухлі лімфатичні вузли.

Натомість прищі з'являються, коли сальні залози шкіри засмічуються брудом чи бактеріями. Іноді вони можуть червоніти, запалюватися або виділяти гній чи рідину.

Прищі не викликаються вірусом і заразні. Зазвичай вони утворюються навколо губ на підборідді. Але також можуть з'явитися на щоках, носі, лобі, шиї, спині, плечах або грудях.

Відмінні ознаки