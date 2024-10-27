Что это на губе: как отличить герпес от прыща
Источник:Livestrong.com
Иногда сложно спутать герпес и прыщ, поскольку оба могут выглядеть как красные выпуклые шишки. Особенно, когда герпес находится на ранней стадии.
Врач-дерматолог Мариса Гаршик дала несколько советов, которые могут помочь определить, то ли на губе герпес, или просто прыщик. Об этом пишет Livestrong.com.
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Главное отличие между герпесом и прыщом
Герпес является небольшим. Обычно он появляется вокруг губ как маленькие пузырьки, заполнены жидкостью. Вы можете чувствовать зуд или жжение перед образованием язв. После появления они лопаются и образуют струп. Преимущественно они заживают в течение двух – трех недель.
Герпес на губах – это инфекция, вызванная вирусом простого герпеса типа 1 (HSV-1), который может передаваться через близкий контакт, поцелуи или оральный секс.
Когда вы подхватываете вирус HSV-1, первое время у вас могут возникнуть соответствующие симптомы: лихорадка, боль в горле, боль в деснах, головная боль, боль в мышцах или опухшие лимфатические узлы.
Зато прыщи появляются, когда сальные железы кожи засоряются грязью или бактериями. Иногда они могут краснеть, воспаляться или выделять гной или жидкость.
Прыщи не вызываются вирусом и заразны. Обычно они образуются вокруг губ на подбородке. Но также могут появиться на щеках, носу, лбу, шее, спине, плечах или груди.
Отличительные признаки
|Герпес
|Прыщ
|Преимущественно возникает вокруг губ.
|Может появиться в любом месте: на лице, шее, груди или спине.
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Сначала это скопление мелких пузырьков, заполненных прозрачной жидкостью. Преимущественно герпес не имеет белой "головки".
После лопания пузырьков образуется струп. Область вокруг бляшки более заметно красная.
|Обычно это один красный бугорок. Он может иметь белую "головку", из которой сочится гной.
|Ощущается жжение, зуд или покалывание. Особенно перед высыпанием.
|Не печет и не чешется. Просто болезненный во время появления и несколько дней после.