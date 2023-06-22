В ОВА спростували інформацію, що на Прикарпатті не госпіталізуватимуть чоловіків без дозволу ТЦК

Нещодавно з’явилась інформація, що на Івано-Франківщині чоловіків не госпіталізуватимуть до лікарень без дозволу військкоматів. Однак в ОВА спростували це.

Заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин заперечив інформацію про заборону госпіталізувати чоловіків без погодження з військкоматами. Але на раді оборони регіону дійсно розглядали таке питання.

Дивіться також Чи можна обмежено придатним чоловікам видавати повістки та повторно відправляти на ВЛК

Як госпіталізуватимуть чоловіків на Івано-Франківщині

Як стало відомо, 13 червня рада оборони області ухвалила рішення, що чоловікам віком від 18 до 59 років не проводитимуть планові госпіталізації без дозволу військкоматів.

22 червня заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин пояснив, що ніякої заборони на планові госпіталізації для чоловіків зараз немає.

На раді оборони області справді розглядалося таке питання, підставою для якого був лист від ТЦК із відповідним запитом. Проте рада оборони не ухвалювала рішення про заборону на госпіталізацію. Було лише доручено опрацювати та підготувати своє рішення департаменту охорони здоров’я про заборону або ні. Наразі ніяких заборон на госпіталізацію немає,

– розповів Ільчишин.

За його словами, підставою для такого запиту від військкомату стало те, що деякі військовозобов’язані чоловіки звертаються в медзаклади з минулими хворобами і знаходять лазівки, щоб не йти на фронт.

"Жодних відмов від госпіталізацій на Прикарпатті немає, департамент охорони здоров’я не ухвалював таке рішення. Ми напрацьовуємо це питання з медзакладами, юристами, щоб ухвалити рішення, яке не порушуватиме конституційних прав і водночас допоможе ТЦК", – зазначив виконуючий обов’язки керівника департаменту охорони здоров’я ОВА Володимир Дзьомбак.

Що цьому передувало