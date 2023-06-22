В ОВА опровергли информацию, что на Прикарпатье не будут госпитализированы мужчины без разрешения ТЦК

Недавно появилась информация, что в Ивано-Франковской области мужчин не будут госпитализировать в больницы без разрешения военкоматов. Однако в ОВА опровергли это.

Заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин отрицает информацию о запрете госпитализировать мужчин без согласования с военкоматами. Но на совете обороны региона действительно рассматривался такой вопрос.

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Как будут госпитализировать мужчин в Ивано-Франковской области

Как стало известно, 13 июня совет обороны области принял решение, что мужчинам от 18 до 59 лет не будут проводить плановые госпитализации без разрешения военкоматов.

22 июня заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин пояснил, что никакого запрета на плановые госпитализации для мужчин сейчас нет.

На совете обороны области действительно рассматривался такой вопрос, основанием для которого было письмо от ТЦК с соответствующим запросом. Однако совет обороны не принимал решения о запрете на госпитализацию. Было только поручено проработать и подготовить свое решение департамента здравоохранения о запрете или нет. Сейчас никаких запретов на госпитализацию нет,

– рассказал Ильчишин.

По его словам, основанием для такого запроса от военкомата стало то, что некоторые военнообязанные мужчины обращаются в медучреждения с прошлыми болезнями и находят лазейки, чтобы не идти на фронт.

"Никаких отказов от госпитализаций на Прикарпатье нет, департамент здравоохранения не принимал такое решение. Мы нарабатываем этот вопрос с медучреждениями, юристами, чтобы принять решение, которое не будет нарушать конституционные права и в то же время поможет ТЦК", – отметил исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения ОВА Владимир Дзёмбак.

Что этому предшествовало