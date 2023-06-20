У медичних закладах Івано-франківської області тимчасово припинили планові госпіталізації військовозобов'язаних без погодження з територіальним центром комплектування. Про це повідомив начальник Коломийської РВА Любомир Глушков.

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На Прикарпатті припинили планову госпіталізацію військовозобов'язаних

Глушков повідомив, що Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА доручили підготувати та повідомити медустанови регіону про рішення щодо "тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з територіальним центром комплектації".

Тобто тепер, якщо чоловік у віці від 18 до 59 років захоче лягти до лікарні, спершу потрібно буде узгодити з ТЦК.

Що буде, якщо людину терміново потрібно буде госпіталізувати

За словами начальника Коломийської РДА, медустанови зобов'язали повідомляти територіальні центри комплектації про позапланову госпіталізацію військовозобов'язаних.

Відтепер медичні заклади області щоденно, об 11 годину ранку, інформуватимуть ТЦК про госпіталізацію ургентних військовозобов'язаних від 18 до 59 років. Це означає, що якщо пацієнта госпіталізували терміново, медична установа повідомить про це в територіальний центр комплектування.

Наразі незрозуміло, як це працюватиме з пацієнтами, які перебувають на діалізі або проходять планові лікування у зв'язку з онкозахворюваннями.

Що передувало Згідно з рішеннями Ради Оборони Івано-Франківської області абсолютно всі чоловіки віком від 18 до 59 років повинні прийти у місцеві військкомати. 13 червня в регіоні підписали наказ про проведення загальної мобілізації. У документі наголошується, що всім військовозобов'язаним чоловікам, які проживають або перебувають на території Івано-Франківської територіальної громади, необхідно з’явитися до міської ТЦК та СП Згідно з рішеннями Ради Оборони Івано-Франківської області абсолютно всі чоловіки віком від 18 до 59 років повинні прийти у місцеві військкомати. 13 червня в регіоні підписали наказ про проведення загальної мобілізації. У документі наголошується, що всім військовозобов'язаним чоловікам, які проживають або перебувають на території Івано-Франківської територіальної громади, необхідно з’явитися до міської ТЦК та СП протягом 10 днів з моменту опублікування наказу.

Зазначимо, що 24 лютого 2022 року через воєнний стан всі медичні заклади країни призупинили планові операції та госпіталізації. Проте 20 березня 2022 МОЗ видало наказ №507, яким скасувало цю заборону.

Загалом в усіх регіонах, окрім, вочевидь, Івано-франківської області, правила проведення планових операцій в Україні такі ж, як були до повномасштабної війни: якщо пацієнту потрібна госпіталізація або безоплатна операція, сімейний чи лікуючий лікар повинен видати йому електронне направлення.