7 неочевидних причин, що причиною зайвої ваги є гормональні порушення

Постійні стреси та тривожність можуть спонукати нас до переїдання. Історія із "заїданням" стресу та емоцій погано впливає на наше здоров'я та об'єми талії. Іноді причиною зайвої ваги є гормональні порушення. На практиці це виглядає як замкнене коло: ми стресуємо – їмо, набираємо вагу – у нас не виходить, ми знову стресуємо і знову їмо.

Які гормони відповідають за вагу

Відомий засновник Інституту зниження ваги Dr Frank's Френк Джозеф назва 7 неочевидних ознак того, що причиною набору ваги є гормональний дисбаланс.

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Попри традиційну увагу до змін гормонів щитоподібної залози, кортизолу, тестостерону й естрогену як до основних винуватців збільшення ваги, не береться до уваги гормональний дисбаланс, пов'язаний з GLP-1 і GIP.

Вирішальне значення

– це гормони, що беруть участь у регулюванні відчуття голоду і забезпечують задоволення після їжі. Порушення цієї рівноваги може провокувати підвищений апетит і проблеми з набором ваги.

Розуміння того, як працюють GLP-1 має вирішальне значення.

"Багато людей марно борються з набором ваги, тому що їхні гормони працюють проти них, а не тому, що у них немає сили волі", – стверджує Френк Джозеф.

Ознаки дисбалансу гормонів

безпричинне збільшення ваги, особливо в ділянці живота, яке важко контролювати дієтою або спортом; постійне відчуття голоду і тяга до їжі, особливо до солодкого чи вуглеводів; відчуття втоми, низький рівень енергії, попри достатню кількість сну; часті зміни настрою, дратівливість, тривожність або депресія; проблеми зі сном, із засинанням, підтриманням сну або відсутність відчуття відпочинку; порушення менструального циклу; уповільнений метаболізм, що призводить до збільшення ваги без істотних змін у раціоні харчування або активності.

Як відновити гормональний фон

Не поспішайте купувати препарати для зниження ваги. Спершу дайте час своєму організму відновитись і допоможіть йому в цьому. Для цього можна звернутись до професіоналів за консультацією і почність з простих кроків, як от: