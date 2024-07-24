7 неочевидных причин, что причиной лишнего веса являются гормональные нарушения
Источник:Express
Постоянные стрессы и тревожность могут побудить нас к перееданию. История с "заеданием" стресса и эмоций плохо влияет на наше здоровье и объемы талии. Иногда причиной лишнего веса являются гормональные нарушения. На практике это выглядит как замкнутый круг: мы стрессуем – едим, набираем вес – у нас не получается, мы снова стрессуем и снова едим.
Какие гормоны отвечают за вес
Известный основатель Института снижения веса Dr Frank's Фрэнк Джозеф назвал 7 неочевидных признаков того, что причиной набора веса является гормональный дисбаланс.
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Несмотря на традиционное внимание к изменениям гормонов щитовидной железы, кортизола, тестостерона и эстрогена как к основным виновникам увеличения веса, не принимается во внимание гормональный дисбаланс, связанный с GLP-1 и GIP.GLP-1 и GIP – это гормоны, участвующие в регулировании чувства голода и обеспечивающие удовольствие после еды. Нарушение этого равновесия может провоцировать повышенный аппетит и проблемы с набором веса.
Решающее значение
Понимание того, как работают GLP-1 имеет решающее значение.
"Многие люди тщетно борются с набором веса, потому что их гормоны работают против них, а не потому, что у них нет силы воли", – утверждает Фрэнк Джозеф.
Признаки дисбаланса гормонов
- беспричинное увеличение веса, особенно в области живота, которое трудно контролировать диетой или спортом;
- постоянное чувство голода и тяга к еде, особенно к сладкому или углеводам;
- чувство усталости, низкий уровень энергии, несмотря на достаточное количество сна;
- частые смены настроения, раздражительность, тревожность или депрессия;
- проблемы со сном, с засыпанием, поддержанием сна или отсутствие ощущения отдыха;
- нарушение менструального цикла;
- замедленный метаболизм, что приводит к увеличению веса без существенных изменений в рационе питания или активности.
Как восстановить гормональный фон
Не спешите покупать препараты для снижения веса. Сначала дайте время своему организму восстановиться и помогите ему в этом. Для этого можно обратиться к профессионалам за консультацией и начать с простых шагов, как вот:
- придерживайтесь сбалансированной диеты: в вашем рационе должно быть достаточно клетчатки, нежирных белков и полезных жиров;
- регулярно занимайтесь спортом: подойдут как аэробные, так и силовые упражнения. Физическая активность поможет улучшить обмен веществ и общее самочувствие;
- высыпайтесь: сон жизненно важен, поскольку он играет ключевую роль в регуляции гормонов;
- контролируйте стресс: попробуйте медитации, йогу или упражнения на глубокое дыхание. Это отличные способы контролировать уровень кортизола.