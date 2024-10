Вісім найкращих низькокалорійних продуктів "для схуднення"

Важливо розуміти, що якщо ви хочете схуднути, це можна робити смачно та без страждань. Найкраще, коли людина робить здорове харчування звичкою. І це значно простіше, якщо споживати те, що подобається.

Видання Eat This, Not That опублікувало список найкращих продуктів, які можна споживати під час схуднення.

Споживати фрукти під час схуднення – чудова стратегія

Фрукти – це природні солодощі. Водночас вони багаті на поживні речовини. Дослідження показують, що вживання фруктів може сприяти стійкому зниженню ваги та її контролю.

Хоча всі фрукти корисні, деякі низькокалорійні варіанти можуть допомогти залишатися в рамках "дефіциту калорій", якщо це частина плану зниження ваги. Хоча підрахунок калорій не обов'язковий, деяким людям так зручніше.

Більшість фруктів вже містять менше калорій у порівнянні з багатьма іншими продуктами, але деякі сорти особливо малокалорійні.

Отже, найкращі 8 низькокалорійних продуктів:

Кавун;

Полуниця;

Диня;

Ожина;

Персики;

Малина;

Чорниці;

Яблуко.

Крім того, що фрукти низькокалорійні, вони багаті на клітковину, яка підтримує здоров'я кишківника і збільшує відчуття ситості – це два важливі фактори для досягнення зниження ваги.

