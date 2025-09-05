Уряд збільшує оплату за найскладніші медпроцедури: нові тарифи для лікарень
- Уряд України затвердив зміни до Програми медичних гарантій, збільшивши фінансування для лікування пацієнтів зі складними травмами, зокрема військових і цивільних.
- Збільшено тарифи на ресурсоємні медпроцедури, такі як ЕКМО і інвазивна вентиляція легень, а також введено обов'язкову безготівкову оплату за послуги, не покриті програмою медичних гарантій.
- Додано додатковий коефіцієнт ресурсоємності для 88 груп складних захворювань, що потребують великої кількості обладнання, матеріалів та часу медперсоналу.
Уряд України затвердив зміни до Програми медичних гарантій. Передусім вони передбачають збільшене фінансування для медзакладів, які надають допомогу пацієнтам зі складними травмами.
Що зміниться?
Це стосується як військових, так і цивільних пацієнтів, чиє лікування потребує значних ресурсів та спеціалізованого обладнання, повідомили у МОЗ, передає 24 Канал.
Дивіться також Лікарям в Україні збільшать зарплати: скільки платитимуть з 2026 року
Зміни до Програми медичних гарантій передбачають кілька ключових нововведень:
- Додатковий коефіцієнт ресурсоємності для 88 груп складних захворювань, лікування яких потребує великої кількості обладнання, медичних матеріалів та часу медичного персоналу;
- Оплата кількох хірургічних втручань у межах одного випадку (до п’яти операцій одночасно);
- Підвищення тарифів на найбільш ресурсоємні процедури.
Як зміниться вартість послуг?
Зокрема, вартість проведення ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація) зросла зі 177 тисяч гривень до 342 тисяч, а інвазивної вентиляції легень тривалістю понад 336 годин – зі 140 тисяч до 288 тисяч гривень.
Крім того, зміни охоплюють лікування пацієнтів з опіками, операції на суглобах, лікування розладів нервової системи із застосуванням інвазивної вентиляції легень та інші складні процедури.
Важливо! У МОЗ наголосили, що оновлені тарифи дозволять лікарням покривати реальні витрати на лікування, забезпечуючи якісну допомогу як військовим, так і цивільним пацієнтам.
За які послуги у лікарнях вимагають оплату?
- З 1 січня в Україні ввели платну основу для медичних послуг, які не покриваються Програмою медичних гарантій.
- Пацієнти оплачують послуги виключно безготівково, а послуги слід оформлювати відповідним документом для внесення в електронну систему охорони здоров'я.
- До слова, МРТ та КТ можна пройти безкоштовно за направленням лікаря, якщо у медзакладу є договір з НСЗУ.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.