Правительство увеличивает оплату за самые сложные медпроцедуры: новые тарифы для больниц
- Правительство Украины утвердило изменения в Программу медицинских гарантий, увеличив финансирование для лечения пациентов со сложными травмами, в частности военных и гражданских.
- Увеличены тарифы на ресурсоемкие медпроцедуры, такие как ЭКМО и инвазивная вентиляция легких, а также введена обязательная безналичная оплата за услуги, не покрытые программой медицинских гарантий.
- Добавлен дополнительный коэффициент ресурсоемкости для 88 групп сложных заболеваний, требующих большого количества оборудования, материалов и времени медперсонала.
Правительство Украины утвердило изменения в Программу медицинских гарантий. Прежде всего они предусматривают увеличенное финансирование для медучреждений, оказывающих помощь пациентам со сложными травмами.
Что изменится?
Это касается как военных, так и гражданских пациентов, чье лечение требует значительных ресурсов и специализированного оборудования, сообщили в МИНЗДРАВЕ, передает 24 Канал.
Изменения в Программу медицинских гарантий предусматривают несколько ключевых нововведений:
- Дополнительный коэффициент ресурсоемкости для 88 групп сложных заболеваний, лечение которых требует большого количества оборудования, медицинских материалов и времени медицинского персонала;
- Оплата нескольких хирургических вмешательств в пределах одного случая (до пяти операций одновременно);
- Повышение тарифов на наиболее ресурсоемкие процедуры.
Как изменится стоимость услуг?
В частности, стоимость проведения ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) выросла со 177 тысяч гривен до 342 тысяч, а инвазивной вентиляции легких продолжительностью более 336 часов – со 140 тысяч до 288 тысяч гривен.
Кроме того, изменения охватывают лечение пациентов с ожогами, операции на суставах, лечение расстройств нервной системы с применением инвазивной вентиляции легких и другие сложные процедуры.
Важно! В Минздраве отметили, что обновленные тарифы позволят больницам покрывать реальные расходы на лечение, обеспечивая качественную помощь как военным, так и гражданским пациентам.
За какие услуги в больницах требуют оплату?
- С 1 января в Украине ввели платную основу для медицинских услуг, которые не покрываются Программой медицинских гарантий.
- Пациенты оплачивают услуги исключительно безналично, а услуги следует оформлять соответствующим документом для внесения в электронную систему здравоохранения.
- К слову, МРТ и КТ можно пройти бесплатно по направлению врача, если у медучреждения есть договор с НСЗУ.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.