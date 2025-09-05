Укр Рус
5 сентября, 11:10
Правительство увеличивает оплату за самые сложные медпроцедуры: новые тарифы для больниц

Анастасия Лукашевская
Основные тезисы
  • Правительство Украины утвердило изменения в Программу медицинских гарантий, увеличив финансирование для лечения пациентов со сложными травмами, в частности военных и гражданских.
  • Увеличены тарифы на ресурсоемкие медпроцедуры, такие как ЭКМО и инвазивная вентиляция легких, а также введена обязательная безналичная оплата за услуги, не покрытые программой медицинских гарантий.
  • Добавлен дополнительный коэффициент ресурсоемкости для 88 групп сложных заболеваний, требующих большого количества оборудования, материалов и времени медперсонала.

Правительство Украины утвердило изменения в Программу медицинских гарантий. Прежде всего они предусматривают увеличенное финансирование для медучреждений, оказывающих помощь пациентам со сложными травмами.

Что изменится?

Это касается как военных, так и гражданских пациентов, чье лечение требует значительных ресурсов и специализированного оборудования, сообщили в МИНЗДРАВЕ, передает 24 Канал.

Изменения в Программу медицинских гарантий предусматривают несколько ключевых нововведений:

  • Дополнительный коэффициент ресурсоемкости для 88 групп сложных заболеваний, лечение которых требует большого количества оборудования, медицинских материалов и времени медицинского персонала;
  • Оплата нескольких хирургических вмешательств в пределах одного случая (до пяти операций одновременно);
  • Повышение тарифов на наиболее ресурсоемкие процедуры.

Как изменится стоимость услуг?

В частности, стоимость проведения ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) выросла со 177 тысяч гривен до 342 тысяч, а инвазивной вентиляции легких продолжительностью более 336 часов – со 140 тысяч до 288 тысяч гривен.

Кроме того, изменения охватывают лечение пациентов с ожогами, операции на суставах, лечение расстройств нервной системы с применением инвазивной вентиляции легких и другие сложные процедуры.

Важно! В Минздраве отметили, что обновленные тарифы позволят больницам покрывать реальные расходы на лечение, обеспечивая качественную помощь как военным, так и гражданским пациентам.

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.