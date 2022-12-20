Знайшли нову шкоду електронних цигарок

Багато курців відмовляються від тютюнових виробів на користь електронних сигарет, щоб знизити шкоду для здоров'я. Шведське дослідження наводить переконливі докази, що безпека вейпінгу – це ще один міф.

Щоб оцінити вплив вейпінгу на серцево-судинну систему, фахівці з Каролінського інституту провели серію експериментів за участю 22 чоловіків та жінок віком від 18 до 45 років. Усі добровольці час від часу курили та не мали серйозних проблем зі здоров'ям.

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Нове дослідження електронних цигарок

Учасників попросили зробити 30 затягувань електронною сигаретою, що містить нікотин. Дослідники відстежували частоту серцевих скорочень та за допомогою спеціального лазерного пристрою оцінювали циркуляцію крові в дрібних судинах у добровольців до куріння, потім через 15 та 60 хвилин після останньої затяжки.

Через тиждень вчені повторили експеримент із тими самими учасниками, але цього разу з використанням електронних сигарет без нікотину.

Електронні цигарки шкодять

Коли дослідники порівняли результати обох тестів, вони виявили, що куріння нікотиновмісних вейпів викликало моментальні короткострокові зміни в серцево-судинній системі учасників. Так, через 15 хвилин після куріння в середньому на 23% збільшилася кількість дрібних тромбів, і цей показник стабілізувався за годину після затяжок.

Зросла і частота серцевих скорочень, у середньому з 66 до 73 ударів за хвилину і підвищився артеріальний тиск – зі 108 мм рт.ст. до 117 мм рт. ст. Вчені також виявили тимчасове звуження кровоносних судин.

Примітно, що всі ці ефекти пов'язані тільки з цигарками з нікотином. Подібних змін під час куріння вейпів без нікотину не було виявлено.