Нашли новый вред электронных сигарет

Многие курильщики отказываются от табачных изделий в пользу электронных сигарет, чтобы снизить вред для здоровья. Шведское исследование приводит убедительные доказательства, что безопасность вейпинга – это еще один миф.

Чтобы оценить влияние вейпинга на сердечно-сосудистую систему, специалисты Каролинского института провели серию экспериментов с участием 22 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Все добровольцы время от времени курили и не испытывали серьезных проблем со здоровьем.

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Новое исследование электронных сигарет

Участников попросили сделать 30 затяжек электронной сигаретой, содержащей никотин. Исследователи отслеживали частоту сердечных сокращений и с помощью специального лазерного устройства оценивали циркуляцию крови в мелких сосудах у добровольцев до курения, затем через 15 и 60 минут после последней затяжки.

Через неделю ученые повторили эксперимент с теми же участниками, но на этот раз с использованием электронных сигарет без никотина.

Электронные сигареты вредят

Когда исследователи сравнили результаты обоих тестов, они обнаружили, что курение никотиносодержащих вейпов вызвало моментальные краткосрочные изменения в сердечно-сосудистой системе участников. Так, через 15 минут после курения в среднем на 23% увеличилось количество мелких тромбов, и этот показатель стабилизировался через час после затяжек.

Выросла и частота сердечных сокращений, в среднем с 66 до 73 ударов в минуту и повысилось артериальное давление – со 108 мм рт.ст. до 117 мм рт. ст. Ученые также обнаружили временное сужение кровеносных сосудов.

Примечательно, что все эти эффекты связаны только с сигаретами с никотином. Подобных изменений при курении вейпов без никотина не было обнаружено.