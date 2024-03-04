На Одещині в лікарні померло дві дитини: поліція проводить розслідування

Правоохоронні органи Одещини ініціювали кримінальні розслідування у зв'язку зі смертю двох дітей у лікувальних установах Одеси. Одна із трагічних подій відбулася у пологовому будинку Одеси, а інша – у дитячій лікарні міста.

Смерть дитини в пологовому будинку

У контексті події, що трапилася в пологовому будинку, було виявлено, що 16 лютого жінка з Одеси народила близнюків. На жаль, один з хлопчиків помер через пів години після народження. Лікаря провели реанімаційні заходи, але це не допомогло.

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У зв'язку зі смертю немовляти слідчі відкрили справу за статтею невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому, щоб розібратися в усіх деталях інциденту.

Смерть дитини у лікарні

У випадку зі смертю 9-річної дитини в Ізмаїльському району, з'ясувалось, що 23 лютого його мати звернулася до лікаря в Ренійську районну лікарню, де дитині поставили діагноз "гостра респіраторна вірусна інфекція" і відправили на домашнє лікування.

Стан хлопчика погіршився 27 лютого вночі, і він був спочатку доправлений до районної, а потім до обласної дитячої клініки, де 29 лютого помер.

Після смерті 9-річного хлопчика, слідчі відділення № 2 Ізмаїльського районного відділу поліції розглядають дві справи: за ч. 2 ст. 140 та п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

В рамках обох розслідувань визначені судово-медичні експертизи для встановлення причин смерті дітей. Розслідування продовжуються під наглядом Приморської та Ізмаїльської окружних прокуратур міста Одеси. Подробиці трагічних інцидентів досліджуються.