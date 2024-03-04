В Одесской области в больнице умерло два ребенка: полиция проводит расследование

Правоохранительные органы Одесской области инициировали уголовные расследования в связи со смертью двух детей в лечебных учреждениях Одессы. Одно из трагических событий произошло в роддоме Одессы, а другое - в детской больнице города.

Смерть ребенка в роддоме

В контексте события, случившегося в роддоме, было обнаружено, что 16 февраля женщина из Одессы родила близнецов. К сожалению, один из мальчиков умер через полчаса после рождения. Врача провели реанимационные мероприятия, но это не помогло.

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В связи со смертью младенца следователи открыли дело по статье невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему, чтобы разобраться во всех деталях инцидента.

Смерть ребенка в больнице

В случае со смертью 9-летнего ребенка в Измаильском района, выяснилось, что 23 февраля его мать обратилась к врачу в Ренийскую районную больницу, где ребенку поставили диагноз "острая респираторная вирусная инфекция" и отправили на домашнее лечение.

Состояние мальчика ухудшилось 27 февраля ночью, и он был сначала доставлен в районную, а затем в областную детскую клинику, где 29 февраля умер.

После смерти 9-летнего мальчика, следователи отделения № 2 Измаильского районного отдела полиции рассматривают два дела: по ч. 2 ст. 140 и п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В рамках обоих расследований определены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти детей. Расследования продолжаются под надзором Приморской и Измаильской окружных прокуратур города Одессы. Подробности трагических инцидентов исследуются.