Чому у чоловіків знижується якість сперми: результати великого дослідження

Вчені спростували поширену думку про глобальне зниження кількості сперматозоїдів у чоловіків. Виявляється це явище може бути тимчасовим.

Нове дослідження якості сперми

До такого висновку дійшли вчені з Університету Манчестера, Королівського університету в Кінгстоні (Канада) та данського банку сперми Cryos International.

Також на тему Чи справді чоловікам потрібен секс більше, ніж жінкам

Метааналіз, проведений у 2023 році, аналізував попередні наукові дослідження та виявив, що кількість сперматозоїдів зменшується на 2,64% щорічно, що викликало широкий резонанс у ЗМІ.

Зниження якості сперми може бути тимчасовим

Проте, нове дослідження, засноване на аналізі сперми потенційних донорів, показало, що, попри річні коливання, середня концентрація сперматозоїдів не зазнала значних змін протягом шести років.

Для аналізу було використано зразки сперми 6758 чоловіків з чотирьох данських міст, які подавали заявки на донорство в найбільший у світі банк сперми Cryos International з 2017 по 2022 рік. Вимірювалися такі параметри, як концентрація та рухливість сперматозоїдів.

Виявилось, що з 2019 по 2022 рік, під час пандемії COVID-19, спостерігалося зниження як концентрації, так і загальної кількості рухливих сперматозоїдів на 16 та 22 відсотки відповідно.

Хоча безпосередніх доказів впливу вірусу на сперму не знайдено, припускається, що такі фактори, як фізична активність, харчування та робочий режим, могли вплинути на якість сперми. Проте дослідникам не вдалося отримати інформацію про здоров'я чи спосіб життя донорів.